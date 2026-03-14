Presečen lanac nedozvoljene trgovine u Pančevu i Šapcu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odelјenja za suzbijanje privrednog kriminala i policijskih uprava u Pančevu i Šapcu, u saradnji sa osnovnim javnim tužilaštvima u ovim gradovima, u nastavku akcije suzbijanja sive ekonomije, podneće krivične prijave protiv A. S. (1971) iz Loznice i dvojice bugarskih državlјana S.M.A. (1972) i C.R.S. (1965) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela nedozvolјena trgovina i neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake roba ili usluge.

Policijski službenici su kod A. S. pronašli i oduzeli 560 pari falsifikovane obuće zaštićenih robnih marki, a kod bugarskih državlјana 8.406 naočara i 428 futrola za naočare zaštićenih robnih marki, bez dokumentacije o poreklu robe namenjene dalјoj prodaji, ukupne vrednosti 8.700.000 dinara.

