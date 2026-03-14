Drama na nastupu Cece Ražnatović: Pevačica hitno prekinula koncert da spasi devojčicu

Folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović još jednom je pokazala da su joj bezbednost i zdravlje fanova važniji od samog nastupa. Tokom spektakla u Čačku, pevačica je povukla potez koji je oduševio prisutne.

U trenutku kada je atmosfera bila na vrhuncu, Ceca je primetila da je jednoj devojci u prvim redovima pozlilo zbog velike gužve i vrućine. Bez oklevanja, prekinula je pesmu i hitno alarmirala obezbeđenje.

„Devojčici je pozlilo! Izvucite je odavde, brzo! Pomozite detetu, izvedite je na vazduh“, povikala je uznemirena pevačica, odbijajući da nastavi program sve dok se nije uverila da je devojka na bezbednom.

Ovaj emotivni trenutak samo je deo Cecinog neverovatno napornog tempa koji je podelila sa fanovima u svom najnovijem vlogu. Gledaoci su imali priliku da vide kako izgleda njen radni dan – od snimanja „Zvezda Granda“, preko leta privatnim avionom za Bugarsku, pa sve do dolaska na binu u Čačku. U Cecinom timu, koji je prati na svakom koraku, vladala je radna atmosfera, a zbog iscrpljenosti su neki članovi tima zaspali čak i tokom leta u luksuznoj letelici.

