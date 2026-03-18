Osveženje i podrška za MNRO Pančevo i Zvuke srca

Udruženje MNRO Pančevo primilo je značajnu donaciju osvežavajućih napitaka koju je obezbedila kompanija Coca-Cola posredstvom Banke hrane Vojvodine.

Ukupno 1.296 komada Powerade mango golden i 60 pakovanja NEXT 100% VIT C sokova podeljeno je članovima udruženja, dok je nekoliko paketa prosleđeno i našim dragim drugarima iz inkluzivnog kafića „Zvuci srca” Pančevo.

Posebna zahvalnost je Crvenom krstu Pančevo, koji je pružio neophodnu logističku podršku i pomogao u dopremanju ove vredne donacije.

(Pančevac)