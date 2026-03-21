Deca stvarala film na radionici i upoznavala rusku tradiciju

Radionica „Stvaramo sami animirani film“ održana je u sali Nacionalnog saveta ruske nacionalne manjine u Pančevu, kada su se okupili mladi ljubitelji stvaralaštva i animacije.

Glavni rezultat radionice bio je animirani filmić koji su deca sama stvorila – „Vesna krasna ide, svet i toplotu donosi“, u kom su mladi učesnici kroz slike i priču dočarali lepotu ruskih narodnih tradicija, buđenje prirode, atmosferu prolećnih praznika, narodnih veselja, pesama i običaja.

Pod vođstvom pedagoga animacionih studija mastera umetnosti i filmske pedagogije Nadežde Markalove, deca su prošla čitav proces nastanka animiranog filma, od ideje i scenarija do oživljavanja likova na ekranu.

Crtali su junake inspirisane narodnim folklorom, kreirali scenografiju sa elementima tradicionalnog života i učili kako da kroz pokret i boju prenesu raspoloženje.

Posebna pažnja tokom radionice bila je posvećena upoznavanju sa ruskom kulturom: kroz kreativni proces deca su se približila svetu narodnih bajki, sezonskih obreda i simbolici proleća, koje u ruskoj tradiciji predstavlja obnovu, svetlost i toplinu.

– Ovakvi projekti su posebno važni jer deci omogućavaju da kulturu ne samo upoznaju, već i da je prožive kroz stvaralaštvo. Upravo kroz umetnost nastaje duboka emocionalna veza sa tradicijom i vrednostima – istakla je predsednica Udruženja „Srbija u srcu — Rusija u duši“ Žana Knežević.

Ona ističe da rezultat nije bio samo završen animirani film već i interesovanje dece za rusku kulturu, koje će se, kako kaže, i dalje razvijati.

Radionica je protekla u toploj i prijateljskoj atmosferi i pretvorila se u pravi praznik kreativnosti.

Događaj je realizovan u okviru projekta „Dani ruske kulture u Srbiji“, uz podršku Fonda „Ruski mir“ i Nacionalnog saveta ruske nacionalne manjine u Srbiji.

(Pančevac/J. Filipović)

Lepote Rusije u Opovu: Otvorena izložba fotografija u okviru „Dana ruske kulture“