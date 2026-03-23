I TO JE PANČEVO: Buba u glavi za početak

Buba

U očima. Sa smislom ili besmisleno.

Skakuće, koprca se, nemirna je. Buba ko buba.

Traži prostor. Hoće da vlada.

Pa se onda ti i ja usprotivimo i kažemo joj: jok!

Nađemo se u beznađu.

Kada niko neće da nas čuje.

A ne poznajemo se. Ti i ja.

Onda se jednog dana sretnemo i kažemo: to si ti.

U glavi

Da li su nam čiste ruke?

Pontije Pilat ih je onoliko prao i nije ih oprao.

Osudio Isusa. Ko smo mi da osuđujemo bilo koga…

Isprano zvuči da treba da krenemo od sebe.

Ali ništa nije ispravnije od toga.

I to nikada ne gubi boju.

Čovek ne izgleda kao semafor zbog društvenih normi.

Valjda je takav u duši – hajde da nam tako čuka čuka.

Za početak

Koja je definicija sreće?

Živim u skladu sa svojim ubeđenjima.

Mrke poglede tolerišem, na lepe lepo reagujem.

Da li je to, ono kao, osoba sam koja ne definiše.

Ništa ne može da me poremeti.

Ma nemoj! Lažeš kao lopov. Providno.

Naravno da te nerviraju likovi što ti skaču po živcima.

To im treba reći, za početak.

(Pančevac / Siniša Trajković)

