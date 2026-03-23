„Neolitski akvarel” u Starčevu: Spoj umetnosti i drevnog nasleđa za najmlađe

Dom kulture „29. novembar“ i Muzej Starčeva organizovali su radionicu „Neolitski akvarel“ ,prvu u ovoj godini. Program je osmišljen kao spoj umetnosti i kulturnog nasleđa, sa namerom da najmlađima približi vrednosti neolitske tradicije i podstakne njihovu maštu. Time je nastavljen prošlogodišnji ciklus likovnih radionica sa starčevačkim umetnicima, koji je takođe bio posvećen temama iz ovog perioda, rekla je Milena Jovišić- urednica programa Doma kulture u Starčevu.

Dečiju likovnu radionicu vodila je akademska slikarka Jovana Jankov, koja je mališanima približila tehniku akvarela. Tema susreta bila je grnčarija neolitskog perioda, sa posebnim naglaskom na posude poput činija. Pre nego što su započeli rad, učenici su obišli muzejsku postavku kako bi pronašli inspiraciju.

Učenici su imali priliku da iskažu umetničko nadahnuće u okviru programa koji je trajao sat i po. Njihova mašta i posvećenost došle su do izražaja, pa je za kratko vreme nastalo mnoštvo zanimljivih radova.

Likovni materijal obezbedio je Dom kulture, a odabrani radovi sa ove i narednih radionica biće predstavljeni na izložbi u galeriji Starčevačkog muzeja tokom Dečije nedelje, prema rečima urednice programa Doma kulture Milene Jovišić.

