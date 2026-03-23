Pogledajte kako je Čukarički u 97. minutu postigao gol protiv Železničara

Fudbaleri Čukarickog i Železničara iz Pančeva priredili su spektakl u nedelju veče, kada su u okviru 28. kola Super lige Srbije priredili goleadu i završnicu za infarkt.

Slavila je Čuka rezultatom 3:2, i to nakon što je u 97. minutu preko Andreje Stojanovića postigla gol za pobedu.

Vodili su Brđani 2:0, nakon što su Uroš Miladinović i Filip Matijašević tresli mreže u 17. i 70. minutu meča. Međutim, gosti su preko Karikarića i Jovanovića došli do 2:2 za samo tri minuta, u periodu od 79. do 82. minuta.

Ipak, zasluženu pobedu Čuki doneo je pomenuti Stojanović, nakon što Japvkov jednu dubinsku loptu prosledio do Miladinovića, a ovaj levo ka strelcu – za delirijum na Brdu.

Brđani sada imaju četiri boda više od plej-aut zone, dok je Željo ostao na petoj poziciji.

(Telegraf)

Čukarički golom u nadoknadi vremena pobedio Železničar