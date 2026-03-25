Petoro povređeno u stravičnom požaru u Pančevu: Otac i ćerka (5) u kritičnom stanju nakon herojskog spasavanja

Pet osoba, među kojima je troje maloletne dece, povređeno je u stravičnom požaru koji je sinoć izbio u naselju Topola u Pančevu. Kako navodi 24sedam, preostali članovi porodice su takođe zbrinuti sa telesnim povredama. Na terenu je intervenisalo više od deset vatrogasaca-spasilaca sa četiri vozila, koji su uspeli da lokalizuju požar, ali od kuće nije ostalo ništa.

Kako prenose mediji, u vatrenoj stihiji koja je zahvatila porodičnu kuću u Ulici Olge Petrov, dom petočlane porodice u potpunosti je izgoreo, a dvoje povređenih se nalazi u kritičnom stanju.

Drama je počela kada je vatra brzo zahvatila unutrašnjost objekta. Prema svedočenjima najbližih, majka je sa dve mlađe devojčice, uzrasta jedne i tri godine, spas potražila iskakanjem kroz prozor.

Međutim, najstarija ćerka (5) ostala je zarobljena u kupatilu. Otac je, bez oklevanja, utrčao u kuću u plamenu kako bi spasio dete, pri čemu su oboje zadobili teške opekotine. Nakon ukazane prve pomoći u pančevačkoj bolnici, zbog težine povreda otac je hitno prebačen u Urgentni centar u Beogradu, dok je petogodišnja devojčica transportovana u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj.

