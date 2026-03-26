Pančevo: Određen pritvor osumnjičenom da je nožem ubo oca

PANČEVO – Na predlog Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu sud je odredio do 30 dana pritvor I.S. (19) iz mesta Popović, osumnjičenom da je 22. marta u Dobrici nasrnuo na svog oca fizički i ubo ga nožem u nogu.

On je osumnjičen za izvršenje krivičnog dela nasilje u porodici, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Sumnja se da je on 22. marta, oko 8.50 časova, u Dobrici, nakon kraće verbalne rasprave, najpre fizički nasrnuo na svog oca G.S. (48) iz mesta Popović, udarajući ga rukama u predelu tela, a potom ga kuhinjskim nožem ubo u predelu butine leve noge.

