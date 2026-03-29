Smotra ovnova: Najbolje cigaje izložili Dolovci i Pančevci

Osamnaesta Smotra rasnih ovnova u Dolovu upriličena je u subotu, 28. marta, u organizaciji Udruženja uzgajivača ovaca „Banat”, a uprkos kišovitom i hladnom vremenu odziv učesnika bio je sasvim solidan, jer ih je došlo oko dvadeset pet.

Tom prilikom su svoje najkvalitetnije primerke pomenutih domaćih životinja izložili stočari iz Dolova i brojnih okolnih banatskih mesta.

Oni su se ponovo nadmetali u dvorištu dolovačke Mesne zajednice u više kategorija, a rasna grla je ocenjivala stručna komisija, koju je, kao i dosad, predvodio profesor Cvijan Mekić s Poljoprivrednog fakulteta.

Prisutni uzgajivači i ljubitelji mogli su da vide nekoliko desetina ovnova mahom autohtone rase banatska cigaja, kao i predstavnike „belih” vrsta.

Svi oni bili su, po tradiciji, predstavljeni publici kako bi pozirali pred stručnim članovima žirija, koji su nakon odlučivanja proglasili pobednike u četiri kategorija.

Nagrade je uručio pomenuti profesor Mekić i to najpre u konkurenciji umatičenih ovnova banatske cigaje, koji su završili rast od tri godine, gde je pobedilo rasno grlo u vlasništvu Nikole Trbenčina iz Dolova, ispred ovnova koje su uzgojili Dragan Nebrigić i Srđan Vojinov (obojica iz Ilandže).

Kada je reč o umtičenim mlađim ovnovima iste vrste, takozvanim šiljeganima, prvo mesto osvojilo grlo koje je doveo Đorđe Čizmar iz Pančeva, a drugo i treće mesto ponovo su zauzeli ovnovi Dragana Nebrigića i Srđana Vojinova.

Najbolje neumatičene šiljegane cigaje imali su Đorđe Vojka (Straža), Dragoslav Romčev (Dolovo) i Slobodan Stefanov (Farkaždin).

Kada je reč o belim rasama, kao što su il de frans, bergamo i virtemberg, nagrađeni su ovnovi koje su uzgojili Darko Velemirov (Farkaždin), Jovica Stojadinov (Dupljaja) i Petar Cvejin (Pančevo), a među šiljeganima su dominirala grla čiji su vlasnici Jovica Stojadinov (Dupljaja), Nikola Velemirov (Farkaždin), Jonel Blaž (Grebenac).

Profesor Cvijan Mekić je podsetio da je prvobitna inicijativa bila da na ovoj smotri budu ocenjivani samo ovonovi vrste banatska cigaja, ali da se u poslednje vreme ovde pojavljuju i predstavnici drugih vrsta, kao što su virtemberg, il de frans i bergamo.

– Mogu da kažem da se ovog puta uzgajivači nisu odazvali u toliko velikom broju, verovatno zbog kiše, pa su nadmetanja u nekim kategorijama izostala, kao što su mlađi ovnovi umatičena grla rase cigaja. Gledali smo eksterijerne karakteristike, a iskreno grla mogu biti mnogo bolja, jer pamtim godine kada su to zaista bila – napominje profesor.

Jedan od glavnih organizatora bio je Bogdan Dražilov, kao predsednik dolovačke sekcije Udruženja uzgajivača ovaca „Banat”.

– Želimo da sačuvamo tradiciju kao i da ovčarstvo opstane i da zainteresujemo mlade, jer nas je sve manje. Mislim da je dobro prošla ova osamnaesta smotra, iako je padala kiša, ali je Bog bio uz nas pa su padavine stale kada je bilo najvažnije. Došlo nam je 25 izlagača, ali je neke ipak sprečilo nevreme. Inače, mi u Dolovu pretežno držimo cigaje, koje su praktično cele godine na paši, mogu da se muzu i da daju i do dva-tri jagnjeta. Nekada smo u Dolovu imali 17.000 jedinki, ali se taj broj već duže vreme vrti oko hiljadu. Ja lično držim oko 60 grla. Nažalost, sve vreme se smanjuje fond kako kod mene tako i kod drugih kolega. Što se tiče plasmana, dobro prodajemo sir, a meso je veoma ukusno jer nije premasno, već prošarano, što mnogi vole – navodi Bogdan.

(Pančevac/Jordan Filipović)

