Zakucao se u semafor kod Stomatološkog, vatrogasci ga izvlačili iz smrskanog auta
U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila danas oko 13 časova u Ulici Žarka Zrenjanina u Pančevu, jedna osoba je povređena nakon što se automobilom zakucala u semafor i prevrnula na krov.
Prava drama odigrala se u blizini Stomatološkog fakulteta.
Na lice mesta odmah su izašle ekipe Hitne pomoći, policije i vatrogasaca. Intervencija vatrogasne jedinice bila je neophodna kako bi se povređeni muškarac izvukao iz smrskanog vozila u kojem je ostao zarobljen. On je kolima Hitne pomoći hitno prevezen u bolnicu, a stepen njegovih povreda još uvek nije poznat.
Policija je obavila uviđaj, zbog čega je saobraćaj u ovom delu grada bio privremeno usporen. Dalja istraga utvrdiće sve okolnosti koje su dovele do ove nesreće.