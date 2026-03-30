Zakucao se u semafor kod Stomatološkog, vatrogasci ga izvlačili iz smrskanog auta

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila danas oko 13 časova u Ulici Žarka Zrenjanina u Pančevu, jedna osoba je povređena nakon što se automobilom zakucala u semafor i prevrnula na krov.

Prava drama odigrala se u blizini Stomatološkog fakulteta.

Na lice mesta odmah su izašle ekipe Hitne pomoći, policije i vatrogasaca. Intervencija vatrogasne jedinice bila je neophodna kako bi se povređeni muškarac izvukao iz smrskanog vozila u kojem je ostao zarobljen. On je kolima Hitne pomoći hitno prevezen u bolnicu, a stepen njegovih povreda još uvek nije poznat.

Policija je obavila uviđaj, zbog čega je saobraćaj u ovom delu grada bio privremeno usporen. Dalja istraga utvrdiće sve okolnosti koje su dovele do ove nesreće.