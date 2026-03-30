Zakucao se u semafor kod Stomatološkog, vatrogasci ga izvlačili iz smrskanog auta

19:48

30.03.2026

MUP Srbije
U  saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila danas oko 13 časova u Ulici Žarka Zrenjanina u Pančevu, jedna osoba je povređena nakon što se automobilom zakucala u semafor i prevrnula na krov.
Prava drama odigrala se u blizini Stomatološkog fakulteta.
Na lice mesta odmah su izašle ekipe Hitne pomoći, policije i vatrogasaca. Intervencija vatrogasne jedinice bila je neophodna kako bi se povređeni muškarac izvukao iz smrskanog vozila u kojem je ostao zarobljen. On je kolima Hitne pomoći hitno prevezen u bolnicu, a stepen njegovih povreda još uvek nije poznat.
Policija je obavila uviđaj, zbog čega je saobraćaj u ovom delu grada bio privremeno usporen. Dalja istraga utvrdiće sve okolnosti koje su dovele do ove nesreće.

aobraćajna nesreća Pančevo nesreća kod Stomatološkog fakulteta prevrnut automobil Pančevo udes Žarka Zrenjanina vatrogasci Pančevo

