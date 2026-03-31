Izbodena žena u Humskoj, u toku akcija Vihor

Pripadnici policije uhapsili su, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, A. B. (1982), zbog sumnje da je sinoć u Humskoj ulici oštrim predmetom zadao više ubodnih rana četrdesetsedmogodišnjoj ženi i naneo joj teške telesne povrede opasne po život, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Prema navodima MUP, postoje osnovi sumnje da je A.B. izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, a u tom rroku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Podetimo, nepozati muškarac više puta ubo nožem jednu ženu u Humskoj ulici u Beogradu i da je ona prevezena u Urgentni centar na reanimaciju, javila je Radio-televizija Srbije.

Prema nezvaničnim saznanjima na koje se poziva RTS, oko 20:25 minuta u Humskoj ulici muškarac je, najverovatnije nožem, više puta ubo ženu osobu K. T. (47).

Nesrećna žena primljena je u Urgentni centar sa višestrukim ubodnim ranama nakon što ju je, prema njenim rečima, nepoznati muškarac napao usred ulice.

U Hitne pomoći potvrdili su da je ženska osoba sa teškim traumama prevezena u Urgentni centar na reanimaciju.

U toku je policijska akcija „Vihor“, navodi RTS.