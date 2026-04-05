Mnogo dece sa vrbovim grančicama u Preobraženjskoj crkvi

Hrišćanski praznik Lazareva subota obeležen je i pančevačkim pravoslavnim crkvama, uz prisustvo velikog broja dece u popodnevnim časovima.

Mnogo ljudi bilo je u Preobraženskom hramu u pančevačkom Gornjem gradu.

Na ulazu u ovaj verski objekat formirani su i redovi, kada su roditelji sa mališinima i vrbovim grančicama strpljivo čekali da uđu na večernje bogosluženje.

Pošto su u crkvu uneli tek ulistale lastare, sveštenici su im ih vratili nakon osvećenja, a potom je usledio trokratni ophod.

Velike gužve zabeležene su i u drugim pančevačkim pravoslavnim crkvama, kako u gradu, tako i u okolnim naseljenim mestima.

(Pančevac/J. Filipović)

