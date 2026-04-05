Pančevo u slikama

Mnogo dece sa vrbovim grančicama u Preobraženjskoj crkvi

17:00

05.04.2026

Podeli vest:

Foto: Jordan Filipović

Hrišćanski praznik Lazareva subota obeležen je i pančevačkim  pravoslavnim crkvama, uz prisustvo velikog broja dece u popodnevnim časovima.

Mnogo ljudi bilo je u Preobraženskom hramu u pančevačkom Gornjem gradu.

Na ulazu u ovaj verski objekat formirani su i redovi, kada su roditelji sa mališinima i vrbovim grančicama strpljivo čekali da uđu na večernje bogosluženje.

Pošto su u crkvu uneli tek ulistale lastare, sveštenici su im ih vratili nakon osvećenja, a potom je usledio trokratni ophod.

Velike gužve zabeležene su i u drugim pančevačkim pravoslavnim crkvama, kako u gradu, tako i u okolnim naseljenim mestima.

(Pančevac/J. Filipović)

Tagovi

Gornji grad Lazareva subota Prebraženska crkva

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.