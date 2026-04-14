Jovan Kondić srebrni na Finalu Kupa Srbije u Smederevu

Proteklog vikenda Smederevo je bilo domaćin Finala Kupa SS Srbije za mlađe kategorije (B program), gde su se najbolji mladi strelci nadmetali vazdušnom puškom i pištoljem. Streljačku družinu „Pančevo 1813“ predstavljala su dva takmičara koja su ostvarila zapažene rezultate.

Najveći uspeh postigao je Jovan Kondić, koji se okitio srebrnom medaljom u kategoriji mlađih juniora (vazdušni pištolj). Kondić je do finala stigao sa „upucanih“ 556 krugova, a u završnoj borbi je zadržao visok nivo koncentracije i izborio se za pobedničko postolje.

U istoj disciplini nastupio je i Andrej Jeftenić. On je u kvalifikacijama briljirao i plasirao se u finale sa treće pozicije (558 krugova), ali je u odlučujućim duelima na kraju zauzeo sedmo mesto.

Iako su plasman za ovo prestižno takmičenje izborili i pioniri Ivana Ančić i Petra Papić (pištolj), kao i Ognjen Dželetović (puška), oni nažalost nisu nastupili zbog zdravstvenih razloga.

Pančevačke strelce sada očekuju nove pripreme, jer je Prvenstvo Srbije za mlađe kategorije zakazano za 2. i 3. maj u Gornjem Milanovcu.

