Dve srebrne medalje za džudiste pančevačkog „Dinama“ na turniru u Kraljevu

akmičari džudo kluba „Dinamo“ iz Pančeva ostvarili su zapažen uspeh na 3. Međunarodnom džudo turniru „Dani jorgovana 2026“, održanom 3. maja u Kraljevu.

U izuzetno jakoj konkurenciji od 330 takmičara iz 40 klubova, tročlana ekipa pančevačkog kluba uspela je da se izbori za dva odličja i jedan visok plasman.

Srebrne medalje za Pančevo osvojili su:

Luka Ivanović, u kategoriji mlađih dečaka do 60 kg.

Hristina Dimitrijevski, u kategoriji starijih devojčica do 40 kg.

Pored osvojenih medalja, zapažen nastup imao je i treći predstavnik kluba, koji je turnir završio na korak do postolja, osvojivši 5. mesto.

Domaćin i organizator ovog uspešnog sportskog događaja bio je džudo klub „Mašinac“ iz Kraljeva. Ovi rezultati još jednom potvrđuju kvalitet rada u pančevačkom „Dinamu“ i kontinuitet osvajanja medalja na međunarodnoj sceni.

