Dominacija pančevačkih strelaca: Medalje i rekordi za SD „Pančevo 1813“

Proteklog vikenda Pančevo je bilo domaćin najboljim strelcima pokrajine. U organizaciji Streljačke družine „Pančevo 1813“, održana su dva velika takmičenja – Prvenstvo Vojvodine po B razvojnom programu (pioniri) i po C programu (juniori i seniori), koja su okupila ukupno 200 takmičara iz cele Vojvodine.

Domaćini su još jednom potvrdili svoj kvalitet, nastupivši sa brojnim ekipama i osvojivši pregršt medalja.

B program: Pioniri briljirali vazdušnim pištoljem i puškom

Na takmičenju koje je okupilo 80 mladih strelaca iz 17 klubova, Pančevci su nastupili sa 15 takmičara u četiri ekipe.

Vazdušni pištolj: Ženska ekipa pionirki osvojila je prvo mesto, dok su pioniri bili drugi. U pojedinačnoj konkurenciji, Vuk Vojnović se okitio srebrom (156 krugova), dok je Petra Papić osvojila bronzu (169 krugova). Visoke plasmane ostvarili su i Ivana Ančić, Vukašin Šušić, Ana Petković, Stefan Šušić, Petkana Lazarov i Aleksa Kojadinović.

Vazdušna puška: Pionirke su zauzele ekipno treće mesto, a pioniri četvrto. Posebno se istakla Ana Petković koja je sa novim ličnim rekordom od 182 kruga osvojila bronzanu medalju. Lični rekord od 179 krugova postavila je i četvrtoplasirana Ivana Ančić.



C program: „Tri Ognjena“ donela šampionsku titulu

Drugi deo vikenda bio je rezervisan za serijsku vazdušnu pušku, gde je učestvovalo 120 takmičara iz 15 klubova. SD „Pančevo 1813“ je bio najbrojniji klub sa 14 predstavnika.

Juniorska dominacija: Ekipa juniora ubedljivo je osvojila zlatnu medalju. Trio koji čine Ognjen Bunčić (zlato, 357 krugova), Ognjen Lukić (srebro, 354 kruga) i Ognjen Dželetović (šesto mesto, 347 krugova) nije ostavio prostor konkurenciji.

Seniori i juniorke: Seniorska ekipa zauzela je treće mesto, predvođena Ognjenom Bunčićem i Jovanom Pavlicom. Kod devojaka, ponovo se istakla Ivana Ančić, koja je sa ličnim rekordom od 362 kruga osvojila četvrto mesto, dok su ekipe juniorki i seniorki završile kao petoplasirane.



Sledeća stanica: Lebane

Ovi sjajni rezultati odlična su uvertira za ono što sledi. Najbolji pančevački strelci putuju u Lebane, gde će se 9. maja održati Prvenstvo Srbije za pionire, a dan kasnije, 10. maja, i nacionalni šampionat za juniore i seniore.

Čestitamo našim sportistima na borbenosti i postignutim rekordima!

(Pančevac)