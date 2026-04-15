OJT Pančevo: Optužni predlog zbog teške krađe

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv M.J.(1996) iz Pančeva, zbog postojanja opravdane sumnje da je u vremenskom periodu od 24.12.2025. godine do 5.1.2026. godine, na teritoriji Grada Pančeva, izvršio produženo krivično delo Teška krađa, stoji u saopštenju.

Kako se navodi, okrivljenom se stavlja na teret da je u više navrata, na naročito drzak način, prilazio oštećenim licima na javnim mestima i iz ruku im otimao mobilne telefone, novčanike i torbe sa novcem i ličnim stvarima, usled čega su oštećeni zadobijali telesne povrede, a nakon čega se okrivljeni udaljavao sa lica mesta sa oduzetim predmetima.

Imajući u vidu sve okolnosti konkretnog slučaja, a posebno način izvršenja krivičnog dela, učestalost radnji i posledice koje su nastupile po oštećene, tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenog M.J. osudi na kaznu zatvora u trajanju od šest godina, kao i da se prema njemu produži pritvor do završetka glavnog pretresa, jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će ponoviti krivično delo, stoji u saopštenju.

(Pančevac)