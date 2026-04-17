Red vožnje i ruta linije 24

Gradska linija 24 „Pantransporta” saobraća od Glavne autobuske stanice u Pančevu do Kačareva, preko Skrobare.

Prvi autobus i radnim danima, kao i u toku vikenda i praznika, iz Pančeva kreće u 4.30, a iz Kačareva u 5.00 časova.

Radnim danima, od 5.00 do 8.00 i od 13.00 do 18.00 časova, autobusi saobraćaju na pola sata, i to u pun sat i na polovini sata i iz Pančeva i iz Kačareva.

U ostalom delu dana autobusi idu na sat vremena, sa Autobuske stanice u Pančevu kreću na polovini sata a iz Kačareva na pun sat.

U toku vikenda i praznika autobusi idu na sat vremena, iz Pančeva kreću na polovini sata a iz Kačareva na pun sat.

Što se tiče šlolskog raspusta, tada ne saobraća autobus iz Pančeva u 17.00 a iz Kačareva u 17.30.

Treba napomenuti da je poslednji polazak iz Pančeva u 15 minuta posle ponoći i da taj autobus posle Kačareva ide i za Banatsko Novo Selo.

Iz Kačareva za Pančevo poslednji autobus u toku cele godine, kao i vikendom i praznikom, polazi u 23.00 sata.

(Pančevac)

Red vožnje i ruta linije 9

Ruta i red vožnje linije 7

Detaljan red vožnje i ruta „dvojke”