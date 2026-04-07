Ne kupuj – udomi Čokoa i Mostarce

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Čokoa i Mostarce.

Čoko

Ovo prelepo štene pronađeno na ulici privremeno je zbrinula humana sugrađanka.

Čoko izgledom zaista podseća na braon labradora, ali je u pitanju mešankica koja će biti neodoljiva i kada poraste.

Aktivna je i razigrana, a za nju su obezbeđene sve vakcine, kao i sterilizacija kada dođe vreme za to.

Kontakt telefon je 064/829-30-07.

Mostarci

Neko izuzetno nehuman i nerazuman izbacio je u kutijama nekoliko štenaca u blizini železničkog mosta na Tamišu.

Spasla ih je i privremeno zbrinula sugrađanka velikog srca, koja inače spasava životinje, ali ona ne može da ih zadrži trajno.

Ovi medenjaci traže svoje ljude i sigurne domove, a svakome ko ih udomi zasigurno će ulepšati život.

Sve drugo može se saznati na kontakt telefon 064/226-83-43.

Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.

Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-48.

Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!

(Pančevac/J. Filipović)

