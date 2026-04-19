Pančevačka pijaca: Paradajz za crvendaća

Paradajz i dalje na vrtoglavo skupom nivou, krompirićima cena malo pala a najviše pojeftinile jagode

17:00

19.04.2026

Baš kao da je iz raja izašao - grozdasti paradajz za 1.000 dinara (Foto: Pančevac)

Svaka roba nađe kupca, pa i grozdasti paradajz, koji je ovog vikenda na pančevačkoj pijaci koštao 1.000 dinara. Jabučar je sa 500 „pao” na 400 dinara, a volujsko srce i dalje se drži na nivou od 500 dinara.

Za svaku robu ima kupaca (Foto: Pančevac)

– Ovaj na grančici je bezobrazno skup. Ne moram baš da ga kupim. Već je dobar i ovaj za 400. Cena mu je stvarno kao da je iz raja izašao – napravila je jedna naša sugrađanka, koju smo zatekli dok kupuje paradajz, i aluziju na naziv ovog povrća koji je nastao od reči „paradise” što znači raj.

Jabučar od 400 dinara pristupačniji (Foto: Pančevac)

Volujsko srce za 500 dinara (Foto – Pančevac)

Ali kupaca sigurno ima jer ne bi ga za džabe prodavci držali na tezgama na pančevačkoj Zelenoj pijaci.

– Kupuje narod. Neki kupuju. Jeste basnoslovno skup, ali svaka roba ima svog kupca. I taj grozdasti paradajz, i jabučar i volujsko srce stižu nam još iz Grčke. Naš čekamo tek u junu. Ali nije ni to daleko. Šta ti je to, još mesec i po dana samo – govori nam prodavačica Slađa.

Slađa Pešić: Paradajz mora valjati ako hoćete da vam kupci ponovo dođu

Cena krompirić malo se spustila, sa 500 na 400, ali zato je korpica jagoda koja teži oko 600 grama ovog vikenda bila znatno jeftinija nego za uskršnji vikend – sa 400 pala je na 250 dinara. Ali, i dalje su to jagode iz uvoza, domaće će tek stići.

U ekskluzivno povrće, bar po ceni, mogu se svrstati i brokoli koji „teži” čak 700 dinara i paprika koja košta od 500 ako kupujete one male zelene pa do čak 700 ako biste malo veće crveno-zelene. A ni karfiolu koji se mogao kupiti za oko 350 dinara cena takođe nije bila mala.

I paprike basnoslovno skupe – iod 500 za zelene manje do 700 dinara za veće crvene (Foto: Pančevac)

A evo i svih cena:

– Salata zelena – 80 din. (glavica)
– Salata kristalka (krecava) – 100 din. (glavica)
– Paradajz – 400-1.000 din. (kg)
– Krastavac – 250 din. (kg)
– Paprike – 500-700 din. (kg)
– Rotkvice – 80 din. (veza)
– Kupus mladi – 150 din. (kg)
– Luk mladi – 100 din. (3 veze)
– Luk crni – 80 din. (kg)
– Luk crveni – 100 din. (kg)
– Praziluk – 200 din. (kg)
– Tikvice – 200 din. (kg)
– Keleraba – 150 din. (kg)
– Brokoli – 700 din. (kg)
– Karfiol – 350 din. (kg)
– Krompir mladi – 400 din. (kg)
– Krompir – 100 din. (kg)

