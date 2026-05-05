Detaljan plan novih linija javnog prevoza u Vršcu

Grad Vršac uvodi sveobuhvatan sistem gradskog i prigradskog prevoza koji po prvi put strateški povezuje sva naselja, privredne zone i ključne saobraćajne tačke.



🚉 Nova infrastruktura i terminali

Glavni terminal „Agriko“: Planirana je izgradnja modernog terminala kod Agriko pijace sa peronima i nadstrešnicama za gradski, međugradski i međunarodni saobraćaj.

Gradske okretnice: Nove tačke za okretanje autobusa biće postavljene u naseljima Margitsko i Kuštiljsko, na Guduričkom putu, kod Stop šopa, Železničke stanice i Tehnološkog parka.

Integracija sa železnicom: Red vožnje biće usklađen sa polascima vozova „Srbija voza“ kako bi se putnicima olakšalo kombinovanje prevoza.



🚌 Pregled linija javnog prevoza

Gradske i prigradske veze

Linija 1 & 1A: Povezuje Guduričko naselje sa osnovnim školama i Železničkom stanicom. Produžetak 1A spaja Železničku stanicu sa terminalom kod Agriko pijace.

Linija 2: Potpuno nova linija koja spaja Margitsko i Kuštiljsko naselje kroz centar grada (Bulevar Miloša Obilića) i naselje pod Bregom. Saobraća svakodnevno tokom cele godine.

Linija 10: Povezuje Pavliš sa centrom, Železničkom stanicom, Gradskim jezerom i Stop šopom.

Povezivanje naseljenih mesta

Linija 3: Kružna linija: Mesić – Jablanka – Sočica – Kuštilj – Vojvodinci – Centar – Margitsko naselje.

Linija 4: Pravac Mali Žam – Vatin – Centar – Kuštiljsko naselje.

Linija 5, 5A & 5B: Najfrekventniji pravac (Veliko Središte – Gudurica – Markovac). Povezuje severni deo grada sa Železničkom stanicom i Tehnološkim parkom (5A).

Linije 6 & 7: Povezuju Zagajicu, Partu i Orešac (L6) i Šušaru (L7) preko Uljme i Izbišta.

Linija 8 & 8A: Ključna veza za Uljmu i Izbište sa čak 16 polazaka radnim danima. Linija 8A obuhvata i Ritiševo.

Linija 9 & 9A: Povezuje Stražu i Potporanj sa gradom, dok 9A služi kao kružna veza za sela vikendom i tokom raspusta.

💡 Funkcionalnost sistema

Bez presedanja: Prigradski autobusi po ulasku u grad prolaze kroz više zona i staju na svim gradskim stajalištima.

Dostupnost: Prevoz će funkcionisati tokom cele godine, uključujući vikende, praznike i školske raspuste, čime se ukida dosadašnja izolacija pojedinih naselja.

(Pančevac)