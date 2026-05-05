Duhovno nadahnuće nadilazi prolaznost materijalnog

Naša gošća Rodika Marjanu rođena je u Pančevu, a već dugo radi u Glogonju kao profesorka nemačkog jezika i književnosti i nakon više od dvadeset godina i dalje izgara sa istim entuzijazmom kao prvog dana.

Pored toga, ona predaje i engleski jezik, a u svim oblastima svog delovanja skreće pažnju u pozitivnom smislu, kako velikim i nesebičnim zalaganjem, tako i kreativnošću i inovativnošću.

Kao rezultat takvog truda više od dvadesetoro njenih đaka učestvuje na takmičenjima iz stranog jezika zahvaljujući motivaciji i želji da i nakon obavezne nastave posvete vreme radu i kreativnom prikazu znanja u vidu glume, recitacija, prezentacija, pisanja sastava.

Pored jezika, na časovima se uči i o kulturi, umetnicima, gradovima…

Mnogi učenici osvajaju vodeća mesta, što profesorku Marjanu posebno raduje, jer je uverena da će ih to dodatno motivisati za dalje usavršavanje.

PANČEVAC: Kako je proticalo odrastanje i da li je još tada bilo nagoveštaja o budućem zanimanju?

RODIKA MARJANU: U petom razredu glogonjske osnovne škole „4. Oktobar”, koju sam pohađala, dobili smo mnogo novih predmeta među kojima je bio i nemački jezik. To mi je već na prvim časovima bilo veoma zanimljivo i mislim da sam već tad i poželela da mi jednog dana upravo taj predmet bude zanimanje, bilo u oblasti prevođenja ili rada u nastavi. Shvatila sam da je znanje jednog jezika nešto trajno, veoma korisno i primenljivo u mnogim poslovnim segmentima. Želela bih da napomenem da sam imala izuzetne predavače, od kojih bih pomenula nastavnice u osnovnoj školi Borislavu Marilović i Marioaru Konstandake, kao i profesorku Branku Tepšić u gimnaziji „Uroš Predić” u Pančevu. Gimnaziju i društveno-jezički smer upisala sam upravo zbog daljeg usavršavanja stranog jezika, a tada sam imala sreće da pohađam nastavu i engleskog i latinskog. Na kraju gimnazije bila sam među nekoliko drugih učenika, koji su dobili na poklon i knjigu na nemačkom jeziku. Inače, to je bio i moj prvi ozbiljniji roman na navedenom jeziku.

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu bio je logičan sled događaja…

– Nakon završene Gimnazije upisala sam Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, odsek za germanistiku, na katedri za nemački jezik i književnost. Predavanja su bila veoma korisna i iz više oblasti, svaka je zahtevala posvećenost i rad u kontinuitetu, ali je bilo i posebno lepo na svoj način, kao i same studije. Kao studenti upoznali smo se s veoma velikim opusom nemačke književnosti, s metodikom, oblastima prevođenja, različitim oblastima gramatike iz drugačijeg ugla, ali i sa istorijom nemačkog jezika i njegovim specifičnostima tokom vekova.

Knjige na nemačkom jeziku u biblioteci Filolškog fakulteta i na Institutu „Gete”, kao i prva nagradna putovanja…

– Veliku podršku već tada nam je pružio i Institut „Gete” s bibliotekom i mogućnostima za usavršavanje, takođe i danas svojim programima za nastavnike i predavače nemačkog jezika. Budući da sam i treću godinu upisala iz budžeta, bez obnavljanja ijedne studijske godine, bila sam nagrađena na Filološkom fakultetu, uz još oko petnaestoro drugih studenata i studentkinja, putovanjem u Beč. U prestonici Austrije provela sam nekoliko dana, uz posetu Operi, Državnom pozorištu, balovima, dvorcima.

Uz studije kreću i interesovanja za nemački, engleski i rumunski jezik, kao i poslovi prevodioca…

– Tokom studija na Filološkom fakultetu studenti su tada, a verujem i sada, imali prilike i obavezu da polože ispit iz jednog dodatnog stranog jezika kao izbornog predmeta. S obzirom na to da sam imala interesovanja i za rumunski i engleski jezik, čije sam ispite položila u toku studija, želela sam da im se posvetim u što većoj meri. Već u toku završnih studija sam radila kao prevodilac, prevodeći s nemačkog, engleskog, kao i s rumunskog jezika.

Prvo zaposlenje, pa odmah Glogonj!

– Pri samom kraju studija počela sam da radim u glogonjskoj Osnovnoj školi „4. oktobar”. Prvo radno mesto je podrazumevalo predavanje rumunskog jezika kao fakultativnog predmeta, kao i engleskog jezika školske godine 2004/2005. Nakon toga sam predavala nemački jezik, zaposlila se na Kolarčevom univerzitetu u Beogradu i paralelno u Ekonomskoj školi „Paja Marganović” u Pančevu, a radila sam i u Medicinskoj školi „Stevica Jovanović”. Pored tih škola, pomenula bih i Mašinsku školu „Pančevo”, kao i Osnovnu školu „Isidora Sekulić”. Sada, već nekoliko godina, ponovo radim u OŠ „4. oktobar” u Glogonju, gde predajem nemački i engleski jezik.

Tokom uspešne karijere bilo je i mnogo zapaženih rezultata s glogonjskim učenicima, kao i iz drugih mesta…

– Što se tiče uspeha đaka glogonjske osnovne škole, napomenula bih osvajanje prvog mesta učenika na takmičenju u pisanom izražavanju koje je organizovao nstitut „Gete”, a u prethodnih sedam godina svaki put naši đaci osvoje nekoliko vodećih mesta na takmičenju iz nemačkog jezika na nivou države koje organizuje udruženje „Maria Theresiopolis”, i to u više oblasti: recitacije i gluma. I ono što mi je posebno drago je da se svake godine za navedeno takmičenje iz naše škole prijavi oko dvadesetoro đaka. Pored toga, rezultati nisu izostali ni na takmičenjima iz engleskog jezika za učenike nižih razreda. Prethodno su u drugim školama gde sam radila učenici osvajali vodeća mesta i na takmičenjima na okružnom nivou, na osnovu čega su učestvovali i na republičkom takmičenju.

Ispunjenost poslom spada u najvažnije segmente života u sadašnjosti…

– Veoma me raduje rad s decom, kao i pohađanje zanimljivih seminara i nastava kako bismo na kreativan način primenili znanje, a tu je i dodatni rad s đacima u cilju učestvovanja na takmičenjima. Takođe me raduje i saradnja s kolegama, poput održavanja oglednih časova i povezivanja nastavne teme i predmeta nemački jezik i muzička kultura, gde prikazujemo đacima život i delo kompozitora s nemačkog govornog područja iz ugla oba predmeta. Na seminarima Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Instituta „Gete”, Obrazovno-kreativnog centra, izdavačke kuće „Klet” i ostalih organizatora koje pohađam prikazuju nam se nove metode.

Uprkos brojnim obavezama, uvek ima mesta i za neka druga interesovanja…

– Pre svega bih pomenula književnost, interesovanje za sličnosti među kulturama, jezicima, dijalektima, umetnošću uopšte. Na taj način je nastao i rad na temu „Uticaj Gustava Grezera na Hermana Hesea”, koji je 2019. objavljen u filološkoj knjizi „Logos” na nekoliko jezika. Reč je o erdeljskom slikaru koji je svojim idejama za povratak prirodi i duhovnim vrednostima kao suprotnost otuđenju uticao na pomenutog nobelovca. Na nastavi pokušavam da na što bolji način svakom đaku približim strani jezik i kroz dečje pesme, igre, recitacije, koji će zatim što samostalnije primeniti. I veoma mi je drago kada vidim da su motivisani za učestvovanje na takmičenjima u velikom broju. Povremeno se rado bavim i volonterizmom, a jedan od primera je rad na onlajn rečniku www.dict.cc, uz druge volontere iz Evrope. Pored toga imam i višegodišnje iskustvo u držanju radionice rumunskog jezika u Kulturnom centru.

U tom kontekstu je i omiljena poruka profesorke Rodike Marjanu:

– Otkrivanje i negovanje interesovanja vodi ka posebnom duhovnom bogatstvu i nadahnuću, koje je daleko vrednije od prolaznosti materijalnog.

(Pančevac/J. Filipović)

