Susret pančevačkih stvaralaca: Orlić i Ješić pred publikom u Kačarevu

Književno veče pisca Milana Orlića održano je u velikoj sali Doma omladine u Kačarevu, a na njemu je publika imala priliku da se upozna s bogatim stvaralaštvom jednog od najznačajnijih savremenih autora iz Pančeva.

Organizator ovog događaja bio je kačarevački Dom kulture, čija je direktorka Veronika Kerekeš Stevanovski i najavila gosta.

Sa autorom je razgovarao i program vodio, takođe pisac, Darko Ješić, a tokom

večeri bilo je reči o Orlićevom književnom, naučnom i kulturnom radu, kao

i o njegovom doprinosu savremenoj srpskoj književnosti.

Milan Orlić rođen je 1962. godine u Pančevu, a tokom višedecenijske karijere afirmisao se kao pesnik, romanopisac, književni kritičar, esejista, naučni istraživač i filozof.

Dosad je objavio 15 knjiga, među kojima je šest zbirki poezije, uključujući i knjigu objavljenu u Parizu kod renomiranog izdavača za poeziju na francuskom jeziku „Larmatan”, dva romana, tri teorijske knjige, kao i literarizovanu monografiju o Pančevu „Varoš, gde se Dunav uliva u Tamiš”.

Njegova doktorska studija o Andriću, Crnjanskom i Pekiću i 150 godina razvoja srpske literature, na engleskom jeziku, najčitanija je naša akademska knjiga o ovoj temi.

Za svoj književni rad Orlić je nagrađen jednom međunarodnom i sa 12 domaćih nagrada, među kojima su i prestižna priznanja „Milan Rakić”, „Branko Miljković” i „Isidora Sekulić”.

Njegove pesme zastupljene su u više od 20 domaćih i stranih antologija, dok su poezija, proza i eseji prevedeni na dvadesetak jezika.

Učestvovao je na više od 30 međunarodnih pesničkih festivala, kao i na brojnim konferencijama i kongresima širom sveta.

Predavanja je držao na uglednim univerzitetima, uključujući Sorbonu u Parizu, kao i univerzitete u Pragu, Krakovu, Bukureštu, Melburnu i Beogradu.

Osnovne i postdiplomske studije završio je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na grupi za filozofiju, dok je doktorirao na engleskom jeziku na Univerzitetu „Monaš” u Melburnu.

Orlić je bio predsednik Odbora za međunarodnu saradnju Udruženja književnika Srbije od 2001. do 2005. godine, predsednik Fonda „Isidora Sekulić”, a 2023. godine izabran je za člana Slovenske akademije umetnosti i književnosti u Varni.

Tokom karijere uređivao je više značajnih književnih i kulturnih časopisa, a danas živi i stvara u Pančevu.

(Pančevac/J. Filipović)

