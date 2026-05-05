OJT Pančevo: Optužnica protiv dvojice muškaraca iz Banatskog Brestovca zbog krađe

Obaveštava se javnost da je Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo Osnovnom sudu u Pančevu optužnicu protiv D.I. (1985) iz Banatskog Brestovca i N.T. (1987) iz Banatskog Brestovca, zbog postojanja opravdane sumnje da su izvršili krivično delo Teška krađa u saizvršilaštvu, stoji u saopštenju.

Okrivljenima se stavlja na teret da su u toku noći 26/27. januara 2025. godine u Banatskom Brestovcu, po prethodnom dogovoru i sa jasno podeljenim ulogama, iz porodične kuće oštećenog D.M. (1957) oduzeli i prisvojili kofer u kojem se nalazio novac u iznosu od 197.000 evra, sve sa ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi.

Takođe, tužilaštvo ukazuje da je za krivično delo Teška krađa iz člana 204 stav 4 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika, zaprećena kazna zatvora u trajanju od dve do deset godina, što predstavlja nedvosmislenu poruku o strogosti kaznene politike i ozbiljnosti ovakvih krivičnih dela, navodi se u saopštenju.

Kako stoji u saopštenju, Tužilaštvo će u svakom predmetu ove vrste, insistirati na doslednoj primeni zakona i strogom sankcionisanju, uz jasnu politiku nulte tolerancije prema učiniocima ovako teških krivičnih dela kojima se građanima pričinjava velika materijalna šteta i narušava osećaj lične i imovinske sigurnosti.