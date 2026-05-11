Istorijski čin: NIS vratio manastir Vojlovicu SPC

BEOGRAD – U Beogradu je danas potpisan ugovor između kompanije NIS i Srpske pravoslavne crkve-Eparhije banatske kojim kompanija daruje crkvi zemljište sa pripadajućim objektom manastira Vojlovica, a koji se nalazi u kompleksu Rafinerije nafte „Pančevo“.

Dokument su u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu potpisali arhiepiskop vršački i mitropolit banatski Nikanor i generalni direktor kompanije NIS Kiril Tjurdenjev, u prisustvu Patrijarha Porfirija i ambasadora Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenka.

Tjurdenjev je naveo da današnji susret ima poseban značaj za kompaniju NIS, jer predstavlja čin odgovornosti i poštovanja kompanije prema zajednici u kojoj posluje.

Naveo je i da je SPC nosilac kulturnog identiteta srpskog naroda i zato je kompaniji važno da joj bude siguran partner.

Dodao je i da se manastir nalazi neposredno u blizini Rafinerije „Pančevo“ i da je snaga koja čuva rafineriju.

„Ovo je nešto što ostavljamo i budućim generacijama“, dodao je on.

Manastir Vojlovica nalazi se u kompleksu Rafinerije nafte „Pančevo“, a ovom donacijom dodatno se potvrđuje partnerstvo kompanije NIS i Srpske pravoslavne crkve u očuvanju kulturnog i duhovnog nasleđa srpskog naroda.

Osnovan je u 15. veku i tokom svoje bogate istorije, manastir Vojlovica odoleo je brojnim izazovima i istorijskim iskušenjima, i sačuvao je svoju duhovnu i kulturnu misiju, ostajući simbol postojanosti i vere.

Zbog svojih izuzetnih istorijskih, arhitektonskih i kulturnih vrednosti, manastir Svetih arhanđela Vojlovica proglašen je kulturnim dobrom od izuzetnog značaja.

