Novi soj korona virusa u Srbiji: Koliko je opasan i šta pokazuje trenutna situacija

Novi soj korona virusa, koji je registrovan i u Srbiji, ponovo je otvorio pitanje koliki je stvarni rizik za građane i da li postoji razlog za zabrinutost. Prema dosadašnjim informacijama, stručnjaci upozoravaju da je važno pratiti razvoj situacije, ali i da za sada nema znakova masovnog alarmiranja niti potrebe za panikom.

Iako se novi soj širi među stanovništvom, prvi pokazatelji ukazuju da su simptomi uglavnom slični onima koji su već bili poznati u ranijim talasima infekcije. Najčešće se pominju povišena temperatura, bol u grlu, kašalj, malaksalost i respiratorne tegobe, dok je teža klinička slika i dalje češća kod starijih osoba i pacijenata sa hroničnim oboljenjima.

Lekari savetuju oprez, posebno u zatvorenim prostorima, kao i pojačanu pažnju kod osoba sa oslabljenim imunitetom. Iako većina obolelih prolazi kroz blaži oblik bolesti, zdravstveni sistem i dalje apeluje na odgovorno ponašanje, pravovremeno javljanje lekaru i izbegavanje kontakta sa drugima u slučaju simptoma.

U ovom trenutku najvažnije je pratiti zvanične informacije i ne širiti neproverene tvrdnje. Novi soj jeste signal da virus nije nestao, ali ne znači automatski i povratak na najteže scenarije iz prethodnih godina. Struka poručuje da je ključ u oprezu, informisanosti i zaštiti najugroženijih.

(Pančevac/Kurir)