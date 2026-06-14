Vučić: Srbija do utorka potpisuje dogovor sa mađarskom kompanijom MOL

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija do utorka treba da potpiše dogovor sa mađarskom kompanijom MOL u vezi sa Naftnom industrijom Srbije (NIS).

„Ja verujem da ćemo mi sa Mađarima svaki detalj da usaglasimo i verujemo da ćemo da potpišemo“, rekao je Vučić gostujući na televiziji Prva.

Vučič je rekao da nikada nije optimista, ali ako bi to završili – to bi bilo veoma značajno za Srbiju i mogli bi onda da se posvetimo svim drugim problemima.

Ministarka energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović izjavila je u sredu da su rešena „sva otvorena pitanja“ s MOL u vezi s mogućom kupovinom NIS od ruskog Gaspromnjefta, navodeći da će u slučaju da Gaspromnjeft postigne dogovor s MOL i američke vlasti odobre kupovinu, Srbija kupiti dodatnih pet odsto akcija NIS, kao i da se MOL obavezao da će Rafinerija u Pančevu nastaviti da radi kao dosad.

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