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Autobus do Peska subotom tamo – nedeljom ovamo

Izletnički autobus „Pantransporta” između Deliblatskog peska i Pančeva pogodan samo za vlasnike vikendica

13:22

18.06.2026

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Foto: Pančevac

Dugogodišnje malo interesovanje za putovanje do Deliblatskog peska, ili bolje rečeno do Devojačkog bunara, očigledno je uslovilo proređivanje polazaka autobusa do ove destinacije. Jer „tamo” ide samo subotom ujutru, a „ovamo” se vraća tek u nedelju uveče. Znači – pogodna je samo za vlasnike vikendica ili njihove goste koji bi da ceo vikend provedu u prirodi.

Autobus „Pantransporta” sa Autobuske stanice polazi u 7.30 ujutru subotom, a vraća se u nedelju uveče u 19 časova. Teoretski postoji mogućnost i korišćenja autobusa do Vršca, pa taksijem ili stopom od Banatskog Karlovca do Devojačkog bunara, što bi se već moglo smatrati avanturom. Bolje je ipak ličnim prevozom.

Do Bele stene samo privatnim čamcima (Foto: Pančevac)

Ali ako je već na proređivanje javnog saobraćaja do Deliblatske peščare uticalo povećanje automobila u ličnom posedu, sigurno je da posedovanje glisera ili apatinaca nije moglo uticati na to da javni prevoz do Bele stene bude davno ukinut. Nema ni raspadnutih drvenih čamaca, a kamoli hidrobusa koji je nekada polazio ispod Silosa.

(Pančevac)

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Tagovi

Deliblatski pesak Devojački Bunar Pantransport

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