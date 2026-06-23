Vek konjičkog sporta u Pančevu: KK „Rohan“ organizuje spektakularan konjički vikend za sve generacije

Veliki jubilej, vek postojanja konjičkog sporta, biće obeležen dvodnevnim programom na Gradskom hipodromu uz trke, javne treninge i zabavu za najmlađe.

Konjički klub „Rohan“ poziva sve sugrađane, ljubitelje plemenitih životinja i konjičkog sporta da u subotu, 27. juna, i nedelju, 28. juna, posete Gradski hipodrom u Pančevu i budu deo velike proslave istorijskog jubileja – 100 godina konjičkog sporta (1926–2026).

Organizatori su za ovaj svečani konjički vikend pripremili dinamičan i bogat program prilagođen svim generacijama posetilaca:

Subota, 27. jun: Program počinje javnim treningom u preskakanju prepona, gde će posetioci moći da uživaju u atraktivnim skokovima i veštinama domaćih jahača i njihovih grla.

Nedelja, 28. jun: Drugi dan vikenda rezervisan je za uzbuđenje i adrenalin, kada će se na stazi hipodroma održati tradicionalne i brze kasačke trke.

Pored sportskog dela programa na stazi, organizatori su mislili i na porodične posete, pa sve posetioce očekuje i bogat prateći sadržaj namenjen najmlađima. Povedite porodicu i prijatelje, podržite lokalne sportiste i uživajte u jedinstvenom vikendu na Gradskom hipodromu u Pančevu.

(Pančevac)