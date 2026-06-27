Spoj mladosti i tradicije: Mališani uzeli igle i testo u ruke

Članice lokalnih udruženja učile su najmlađe veštinama koje polako padaju u zaborav – od mešenja kiflica do pustovanja vune.





Udruženje žena „Pančevke” priredilo je pravi praznik za najmlađe sugrađane organizovanjem prvog „Festivala dečjeg stvaralaštva” u centru Pančeva.

Manifestacija je okupila brojna lokalna udruženja čije su članice pomogle deci da se oprobaju u veštinama koje polako padaju u zaborav – od mešenja kiflica do pustovanja vune, heklanja i pletenja, prenosi RTV Pančevo.

Cilj ovog okupljanja bio je jasan: skloniti decu od ekrana i podstaći ih na kreativan rad rukama.

„Baš nam je cilj da što više mladih dovedemo u udruženje, odnosno da znaju deca šta može da se radi rukama i koje su to tehnike. Veliko je interesovanje, samo što deca nemaju vremena. Nekako je ovaj vid druženja malo sklonjen sa strane, uglavnom je to sport, ali kad god dođu i vide šta se radi rukama, uvek budu zainteresovani”, objašnjavaju zanatlije tehniku mokrog pustovanja vune pomoću vode i sapuna.

Slični utisci stižu i sa štandova gde su se spremali kulinarski specijaliteti i ručni radovi.

„Drago nam je što učestvujemo u ovoj radionici. Pripremile smo testo od kuće da deca prave sa nama kiflice, da ih učimo kako se razvijaju i savijaju. Heklanje i pletenje – mi smo po tome poznati. Radimo jako puno sa decom iz škole, došle smo da pokažemo taj mišljen. Baš zbog toga da se što više druže, da se manu telefona, da nešto nauče. To je ranije bilo domaćinstvo, radilo se. Sada pokušavamo nekako da ih malo zainteresujemo za te stvari”, poručuju članice udruženja

Kada se spoje mladost i iskustvo, nema mesta za grešku, a to dokazuju i reakcije mališana koji su brzo savladali nove veštine.

„Pravim sunce. Sa lepkom, stavimo lepak, pa stavimo ovoga i tako… I napravimo, stavimo okice”, ponosno objašnjava jedna devojčica, dok druga devojčica kroz osmeh dodaje: „Sada pletem. Privuklo mi je pažnju zato što se radi sa dve igle, a ja volim da radim sa iglom. Jako mi se sviđa i već sam naučila.”

Organizatori ne kriju zadovoljstvo uspehom prvog izdanja festivala i poručuju da je u planu da ova manifestacija postane tradicionalna.

„To je bila prvenstvena ideja, da pripremimo deci program da se zabave, da im bude lepo, a da usput pripremimo radionice svih starih zanata. Na taj način želimo da prenesemo mlađim naraštajima znanje svih naših udruženja, da sačuvamo našu kulturu i našu tradiciju. Da se ne zaborave ti stari zanati koji i te kako sve više dobijaju na vrednosti. Naravno, ne bismo mogli bez podrške grada Pančeva i svih institucija – Centra za kulturu, Doma omladine, Turističke organizacije. Puno ljudi je tu uz nas da bi ovo izgledalo kako treba”, ističu iz organizacije.

Pored edukativnih radionica, posetioci svih generacija uživali su u bogatom pratećem programu. Najmlađe su zabavljali animatori, oslikavanje lica, čitanje priča i dečja predstava, dok su za muzički ugođaj bili zaduženi učenici Muzičke škole „Jovan Bandur” i hor „Vocal Kids”. Za sve prisutne obezbeđeno je i ukusno posluženje u vidu domaćih krofni i kiflica.

(RTV Pančevo)