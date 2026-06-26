Evrovizija objavila važan spisak i Srbija je na listi! A ova zemlja će učestvovati prvi put sledeće godine

Organizatori „Evrovizije“ objavili su na društvenim mrežama takmičenja spisak zemalja koje najčešće prolaze iz polufinala u finale. Srbija je pri vrhu, a na prvom mestu je zemlja koja je dosad svaki put prošla u finalno veče.

U pitanju je Ukrajina, koja ima 100 odsto kvalifikacije, a Srbija je na listi iza te zemlje, te Švedske, Grčke i Norveške.

Naša zemlja ima 76 odsto, jer se dosad plasirala 13 od 17 puta u finale Evrovizije. Isti procenat ima i Jermenija.

Inače, kanadski javni servis CBC/Radio-Kanada zvanično je postao punopravni član Evropske radiodifuzne unije (EBU), što znači da ova zemlja sada ima puno pravo učešća na Evroviziji.

Ova odluka doneta je juče, nakon glasanja na generalnoj skupštini ove organizacije u Pragu.

CBC, koji je još od daleke 1950. godine bio samo pridruženi član, ovim je dobio potpuno novi status koji im otvara vrata najvećeg muzičkog takmičenja u Evropi.

Ipak, Kanađani za sada sve drže u strogoj tajnosti. Iako su stekli ovaj status, iz kanadskog javnog servisa ne žele još uvek da otkriju da li će iskoristiti priliku i prijaviti se za takmičenje.

(24sedam)