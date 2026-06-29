Gradska biblioteka: Izložba dva bugarska umetnika

Da se mogu spojiti u likovnoj umetnosti apstraktno i figurativno i potpuno dva suprotna umetnička senzibiliteta svedoči izložba dva bugarska umetnika, Nikole Rukova i Rumena Deševa u Gradskoj biblioteci Pančevo. A da države i narode najbolje spaja umetnost posvedočilo je otvaranje, upriličeno u petak, 26. juna. To je bio povod da biblioteka a time i Pančevo ugoste i bugarskog ambasadora Angela Angelova. Tom prilikom i član Gradskog veća zadužen za oblast kulture Darko Ješić i direktorka Gradske biblioteka Snežana Manasić istakli su bliskost bugarskog i srpskog naroda koje spajaju prostor i istorijska sudbina, pa time umnogome i umetnički motivi i senzibiliteti, te da ova izložba pokazuje da kulturna saradnja ne počiva samo na protokolima, već na živim susretima, na poverenju i na umetnosti koja ume da pređe granice.

Naziv „Balans” za izložbu jeste izabran kao simbol ravnoteže autorskih svetova i unutrašnje geografije dva umetnika i njihova dva načina izražavanja – figurativnog i apstraktnog, boje i grafičkog izraza, crnog i belog. Snežana Manasić, odnedavno direktorka Gradske biblioteka, inače slikarka, u tekstu u katalogu ukazala je na osobenosti dve umetničke poetike. Rumen Dešev u svom stvaralaštvu istražuje iskonske sile prirode, pretvarajući lične i primarne impulse u snažnu likovnu ekspresiju. Njegove slike obeležavaju slojevitost, taktilnost, ekspresivni kolorit i dramatičan odnos između destrukcije i konstrukcije. Nasuprot tome, opus Nikole Rukova svedoči o istraživanju granica između stvarnog i eteričnog, o prožimanju arhajskog crteža, svetlosti, prirode, teatra i kosmosa. Kod njega motiv ptice u uzletu i fluidne figure postaju znaci promene, ritma i unutrašnjeg preobražaja.

Sami umetnici su skrenuli pažnju i na to da je reč „balans” kao naslov izložbe odabrana, pošto ima isto značenje i u srpskom i u bugarskom, i kao simbol razumevanja koje donosi umetnost.

Nikola Georgijev Rukov rođen je 1978. godine u Pazardžiku. Studirao je na Jugozapadnom univerzitetu „Neofit Rilski” u Blagoevgradu, a master studije završio je na Akademiji za muziku, ples i likovnu umetnost u Plovdivu. Jedan je od osnivača grupe „Informalno art grup”, izlagao je na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u Bugarskoj i inostranstvu, a dobitnik je nagrade za doprinos likovnoj umetnosti grada Peštere. Rumen Rajkov Dešev rođen je 1972. godine u Bugarskoj. Živi i radi u Blagoevgradu. Diplomirao je i magistrirao na Jugozapadnom univerzitetu „Neofit Rilski” gde je od 2007. i asistent. Učesnik je brojnih nacionalnih i međunarodnih izložbi. Njegov rad obeležavaju spoj crteža, boje, ekspresivnog gesta i savremene vizuelne osetljivosti.

Izložbu posetioci na galeriji Gradske biblioteke mogu da pogledaju svakog radnog dana od 8 do 20 časova u toku sledećeg meseca.

(Pančevac)

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