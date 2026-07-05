Dolovci obeležili Dan borca

Dolovačka Mesna organizacija Udruženja boraca narodnooslobodilačkih ratova grada Pančeva obeležila je u subotu, 4. jula, Dan borca, nekadašnji praznik Socijalističke federativne republike Jugoslavije.

Desetak članova ovog udruženja je u vezi s pomenutim događajem najpre održalo komemorativnu sednicu, koju je vodio njihov predsednik Mirko Subin.

– Tom prilikom podsetili smo na zbivanja iz Drugog svetskog rata, a potom smo svi zajedno položili cveće na spomenike u centru sela, u takozvanoj dolini i u Učiteljskom parku – rekao je Subin.

Pripadnici pomenute organizacije boraca obeležavaju i druge važne datume u vezi sa Drugim svetskim ratom, računajući i Dan pobede (9. maja).

Prvi koji sledi je 7. jul, nekadašnji Dana ustanka, a već kada poštovaoci Narodnooslobodilačke borbe takođe polažu venac, 11. jula, i na tromeđi atara Dolova, Mramorka i Vladimirovca, na mestu gde je 1941. godine izvršena diverzija na pruzi.

Nakon toga, 7. septembra, Dolovci polažu cveće kod spomenika u Selištu, mestu na kojem su se dobrovoljci okupili 1944. godine, odakle su prebačeni na Sremski front, a 4. oktobra i kod spomen-ploče na zgradi Doma kulture, kada se obeležava Dan oslobođenja Dolova u Drugom svetskom ratu.

Inače, Dan borca, koji je nazivan i „praznik ustanka naroda Jugoslavije“, obeležavao je godišnjicu sednice Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije, održane 4. jula 1941. godine u Beogradu, na kojoj je donesena odluka o podizanju oružanog ustanka.

Ovaj državni praznik proglašen je 1956. godine i proslavljao se svake godine u čitavoj zemlji.

Posle raspada SFR Jugoslavije, postao je državni praznik Savezne republike Jugoslavije, ali se kasnije obeležavao samo u Srbiji.

Ukinut je 2001. godine odlukom Vlade Srbije.

Praznik se i danas, nezvanično, proslavlja u organizaciji Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata.

(Pančevac/J. Filipović)

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