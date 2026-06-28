Borba Pančevaca protiv vreline

Sveža salata i hladan stan recepti su Pančevaca protiv vreline, ali ne nedostaje ni onih koji i na 35 stepeni kuvaju pasulj dok meteorolozi najavljuju „zahlađenje” na 28 stepeni u četvrtak

U subotu je najviša temperatura u Pančevu od 35,5 stepeni zabeležena u 15 sati i 16 minuta. Tako je rekla automatska meteorološka stanica Republičkog hidrometeorološkog zavoda smeštena u Gračaničkoj ulici na obodu Strelišta.

Ali u šetnji gradom koji je bio prevruć već u 11 sati svi naši sagovornici izrazili su sumnju u ovaj podatak. Ipak, pre će biti da je u pitanju lični osećaj a i mesto stanovanja.

– Kad odem kod rodbine u Vojlovicu uvek je bar dva-tri stepena tamo hladnije. I još u dvorištu ispod drveta potpuno je drugačiji osećaj. A kod mene na terasi na sedmom spratu prošle noći u pola 1 je bilo 29 stepeni. Imam termometar koji je vrlo dobro skriven od sunca, mada ga u to doba i nema. Pritom mi prozor gleda prema njivama. A istovremeno mi je telefon pokazivao da je u Pančevu u to isto vreme izmerena temperatura od 23 stepena. Ali je kod mene tek oko 4 pala na 26. Tada sam isključila klimu i otvorila prozore da proluftiram stan – ispričala nam je Maja koju smo zatekli kako pije kafu u jednom od pančevačkih kafića. Naravno u jednom od onih koji se nalaze u debeloj hladovini.

Na Tamišu iako još nije bilo podne u subotu na Gradskoj plaži osvežavalo se već desetak Pančevaca. Među njima najmlađi je bio Mateja koji još nije dobro ni prohodao. A i kućnim ljubimcima očigledno je prijalo da se pokvase na temperaturi koja se već približila 35. podeoku. Iako će se tek krajem sledeće sedmice znati kakav je kvalitet vode, kupačima na Gradskoj plaži oni ocigledno neće ni trebati.

– Pa vidite kako je bistra. Ništa njoj ne fali. Kupala sam se ovde kao mala i počela sam od pre neku godinu ponovo jer je već duže vreme Tamiš ipak čistiji nego što je bio pre desetak godina. Mislim da su razlog suše jer prevodnica je skoro stalno otvorena pa naša reka ponovo liči na reku, a ne na baru – objasnila nam je Jadranka zašto ona nema bojazni od kupanja na ovom mestu.

Ali, Dušan, mladi otac četvorogodišnjeg Blagoja, kojeg smo zatekli na suprotnom kraju keja, posle Crvenog magacina ispod Tamiške kapije, Tamišu ipak ne veruje.

– Mada, ko zna. Prošle godine smo se i okupali. Ali, još su oni mali i nisu toliko otporni kao mi stariji. A ako bi se i pokvasili to bi sigurno bilo na Gradskoj plaži. Ne idemo ni na bazen. Čeka nas more. A ovde dolazimo zbog prirode, da hranimo patkice i labudove. Blagoja voli prirodu, zelenilo i ovde uživamo – ispričao nam je Dušan, inače stanovnik Strelišta.

Istovremeno, pažnju okupljenih, pa i malog Blagoja, privuklo je porinuće jednog čamca. Kamionče je odradilo posao iako su mu zadnji točkovi skoro sasvim ušli u vodu. Ali ovaj lepi gliser neće praviti talase po Tamišu. Porinut je da bi ga oprali preko puta, na drugoj obali, a zatim će ponovo iz vode, pa put Crne Gore – na more.

Kako je vreme odmicalo u subotu se grad polako sve više praznio.

Niko ni po sladoled nije dolazio. Ali oni mlađi, pa i oni koji se mogu pohvaliti boljim zdravljem, i pored vreline i do gore i od dole nisu odustajali od bicikla.

– Ne znaš šta je gore. Ako idem peške, to traje čitavu večnost. Ovako ipak brže stignem. Srce me još dobro drži – kazala nam je Alisa koja ove godine puni 50, ali od dvotočkaša i na 35 ne odustaj.

Što se tiče kafića, uvid i u petak i u subotu pokazao je da su iole posećeni samo oni u debelom ’ladu, pod baš velikim drvećem. A takvi su uglavnom, što se tiče centra grada, na Korzou.

Koliko hladovine nam daju neka nova drveta po našim ulicama može da posvedoči ovaj mališa ispred Gradske biblioteke. Teško da bi se neko pod njegovu krošnju sakrio, a istraga je pokazala sa na njegovim granama ni ptice ne gnezde.

Ove klupe pored Keja Radoja Dakića ionako su uglavnom prazne, ali pod vrelinom tropskog Sunca deluju još usamljenije.

Da i pogled u vodu može da ohladi dokaz su sedeoci na klupama na samom Keju. Ali pod drvećem.

Ipak na donjem keju nije se ni ptičica mogla uočiti, pa ni gušter, iako još nije bilo podne. Očigledno na betonu gde nijednog drveta nema ni blizina vode ne pomaže. Nekada davno bili su tu vrbaci. A da se i kej može drugačije napraviti znaju oni koji su, na primer, posetili Titel. Drveće je pored reke sačuvano a za ljude napravljena je široka betonska staza pored.

Na klupi u parku zatekli smo u petak i dva penzionera. I ispred njih je tekla voda – iz fontane sa Devojkom sa krčagom. Mada, teško je poverovati da su tu seli zato što ih je osvežavao njen žubor jer da iz nje voda „šiklja” teško je uočiti čak i na fotografiji.

I kao što se sećamo drveća na obali Tamiša, malo stariji Pančevci nisu zaboravili veliku fontane ispred današnje Poštanske štedionce, na čuvenom „Limenom trgu”. Da je pameti bilo, trebalo ju je samo osavremeniti, a ne zatrpati.

Nema ovih dana ni u pančevačkim autobusima i prodavnicama razgovora koji se ne tiče toga kako preživeti ovako visoke temperature. Najčešći savet koji se mogao čuti jeste hladna salata i sedenje kod kuće ispod klime. Ipak, u napoj anketi pronašli smo i jednog sugrađanima koji je petak nekoliko sati u stanu kuvao pasulj, drugi se u subotu spremao da sprema bećarac… Stan će potom da ohladi klima, kazao nam je.

O računima za struju pričaćemo kad stignu. U nedelju nas čeka 38, za ponedeljak prognozirano je u našem kraju i 39 koliko će biti i u utorak. U sredu pada na 35 a, kako kažu meteorolozi, u četvrtak sledi „zahlađenje” sa 28 stepeni.

(Pančevac / Nevena Simendić)

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