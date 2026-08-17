Premijera filma o požaru u diskoteci u Kočanima održana na Sarajevo Film Festivalu

Dokumentarni film makedonskog reditelja Milča Mančevskog “Dobri ljudi” o požaru u diskoteci “Puls” u Kočanima večeras je imao svetsku premijeru na Sarajevo Film Festivalu.

“Dobri ljudi” baziran je na intervjuima sa preživelima u nesreći, koja se desila 16. marta 2025. godine, kao i mladima koji su tokom požara došli da pomognu zaglavljenima u diskoteci.

Film je uoči festivala najavljen kao “beskompromisna filmska meditacija o tuzi, preživljavanju i tvrdoglavo dostojanstvenim međuljudskim odnosima”.

Mančevski se uoči projekcije obratio publici i izjavio da se film “na specifičan način bavi ljudskom patnjom”, kao i da on “nije samo dokumentarni film, već i dokument”.

On je nakon filma naveo da je, kao inicijalnu ideju za film, “osetio da priča ljudi mora da bude zapisana i ispričana bez posrednika”.

Snimanje je, kako je naveo, počelo samo mesec dana nakon požara, kako bi se “zapisala i konkretna iskustva, misli i osećanja”.

Publici se, nakon projekcije, obratilo i dvoje preživelih u požaru, koji su o svojim iskustvima govorili u filmu.

U požaru u diskoteci „Puls“ u Kočanima, 100 kilometara istočno od Skoplja je oko 2.30 časova 16. marta 2025. godine izbio požar u kom je žuvot izgubilo 63, a povređeno više od 200 uglavnom mladih ljudi.

Požar je izbio zbog upotrebe pirotehike na koncertu grupe DNK, a diskoteka je, prema nalazima istrage, radila bez važeće dozvole i kršila mnoge standarde bezbednosti.

Pojedini teže povređeni su nakon nesreće poslati na lečenje u Srbiju.

U sudnici zatvora „Idrizovo“ u Skoplju 19. novembra 2025. počelo je suđenje za požar, u kojem skopsko tužilaštvo tereti 35 fizičkih i tri pravna lica za teška dela protiv opšte sigurnosti.

(Pančevac/Beta)