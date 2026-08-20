Glogonj nakon 27 godina ponovo domaćin Festivala muzike i folklora Rumuna iz Vojvodine

Festival rumunske muzike i folklora iz Vojvodine se posle 27 godina vraća se u Glogonj, koji će od 20. do 22. avgusta biti mesto susreta pesme, igre, narodnih nošnji i tradicije.

Nakon 1999. godine ovo pančevačko selo biće domaćin manifestacije koja će tokom tri festivalske večeri okupiti brojne izvođače, ansamble, orkestre i goste iz Srbije i Rumunije.

Celokupan program biće održan u dvorištu Osnovne škole „4. oktobar“, koje će od četvrtka do subote postati velika festivalska pozornica.

Manifestacija će biti svečano otovrena u četvrtak, 20. avgusta, u 20 sati, kada će nastupiti vokalne grupe, horovi, orkestri narodne muzike, taraf i folklorni ansambli.

Publika će najpre imati priliku da uživa u nastupu vokalne grupe, orkestra narodne muzike i folklornog ansambla KUD-a „Veselija“ iz Glogonja.

Vokalnom grupom i orkestrom dirigovaće Dorel Marijanu, dok će folklorni ansambl izvesti autentične igre iz oblasti Arada, u koreografiji Konstantina Deheleana.

U nastavku večeri predstaviće se i horovi – Ženski hor CC „Doina“ iz Uzdina, pod dirigentskim vođstvom Kristine Dalea, Muški hor „Harmonia Bănățeana“ iz Petrovasale, kojim diriguje Bogdan Sebastian, kao i Muški hor CC „Doina“ iz Uzdina, pod dirigentskim vođstvom Linca Linca.

Poseban deo programa posvećen je orkestrima i tarafima.

Nastupiće Orkestar narodne muzike CC „3 Octombrie“ iz Novog Sela, koji će izvesti izbor tradicionalnih melodija, zatim Orkestar narodne muzike CC „Doina“ iz Uzdina, kao i Taraf narodne muzike CC „3 Octombrie“ iz Novog Sela.

Još pre zvaničnog početka programa, od 18 sati, posetioci će moći da pogledaju izložbu i predstavljanje rumunske narodne nošnje za igru.

Drugo festivalsko veče je u petak, 21. avgusta, i počinje u 18 sati, a na programu su vokalni i instrumentalni solisti, koje će pratiti Orkestar CNMNRS, pod dirigentskom palicom Aleksandrua Frijanca.

Publika će moći da uživa i u nastupu folklornih ansambala, dok će posebno mesto imati gosti iz Rumunije i Srbije.

U Glogonj dolazi Ramona Vica, zajedno sa Profesionalnim orkestrom „Semenik“, kao i Profesionalni ansambl „Junii Timišului“ iz Temišvara.

Završno festivalsko veče u subotu, 22. avgusta, počinje u 19 sati, a doneće posebno atraktivan program – paradu orkestara i dodelu nagrada.

Gosti tog poslednjeg dana biće folklorni ansambli „Junii Gugulani“ iz Karaševa i „Somešul“ iz Bekleana u Rumuniji, kao i Folklorna sekcija Doma kulture „Mladost“ iz Glogonja.

Parada orkestara biće prilika da se festival završi u posebno veselom tonu, uz zvuke tradicionalne muzike, dok će dodelom nagrada biti stavljena tačka na ovogodišnje festivalsko izdanje.

Za Glogonj je ova manifestacija mnogo više od još jednog kulturnog događaja, jer predstavlja priliku da nove generacije upoznaju i na sceni predstave bogato rumunsko kulturno nasleđe koje se decenijama neguje u Vojvodini.

(Pančevac/J. Filipović)

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