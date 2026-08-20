Završeni „Porodični dani” u Omoljici uz trke i nagrade za đake

Višednevni programi ispunjeni druženjem, osmesima, sportom, tradicijom i muzikom završeni je u Omoljici, gde su u okviru „Porodičnih dana“ organizovani sadržaji namenjeni svim generacijama.

Povodom seoske slave Preobraženje Gospodnje upriličene su dodele nagrada najuspešnijim učenicima i kasačke trke.

Poseban trenutak tokom obeležavanja seoske slave u Mesnoj zajednici Omoljica bila je svečana dodela nagrada najuspešnijim učenicima Osnovne škole „Dositej Obradović“.

Nakon ritualnog rezanja slavskog kolača, Mesna zajednica je dodelila priznanja učenicima koji su tokom školovanja nosili Vukovu diplomu, a za svoj trud i odličan uspeh nagrađeni su Aleksa Vulin, Angelina Vulin, Nena Božić i Irina Božić (odeljenje 8/1), Neda Tajdić i Magdalena Pantić (Odeljenje 8/2), Mateja Binđa i Tijana Čisar (odeljenje 8/3).

Za đaka generacije proglašena je Neda Tajdić.

Tog dana su i ljubitelje konja i konjičkog sporta došli su na svoje, kada su održane tri trke, a pobednici su odneli pehare i priznanja.

U prvoj trci pod nazivom „Žisel“, pobedničko grlo bila je „Grlica“, vlasnika Miloša Radišića iz Smederevske Palanke.

Druga trka je nazvana Mesna zajednica Omoljica, a pripala je grlu „Adriana Lima“.

U trećoj trci pod nazivom „Grad Pančevo“ slavio je Amadeus Rajan, vlasnika Marka Petrovića.

Prethodnog dana u utorak, 18. avgusta, posebnu pažnju privukle su „Igre bez granica“, ispunjene dečjom grajom, smehom i takmičarskim uzbuđenjem.

Mališani su se nadmetali u različitim disciplinama, navijali jedni za druge i, što je najvažnije, dobro se zabavili.

Nakon toga, publika je dupke ispunila plato ispred Doma kulture i horski pevala hitove Harisa Džinovića od prvog do poslednjeg tona.

Dobro poznate melodije povezale su različite generacije i Omoljica je pevala maltene u jednom glasu.

(Pančevac/J. Filipović)

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