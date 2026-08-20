Pančevo Selo

Završeni „Porodični dani” u Omoljici uz trke i nagrade za đake

12:01

20.08.2026

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Foto: Mesna zajednica Omoljica

Višednevni programi ispunjeni druženjem, osmesima, sportom, tradicijom i muzikom završeni je u Omoljici, gde su u okviru „Porodičnih dana“ organizovani sadržaji namenjeni svim generacijama.

Povodom seoske slave Preobraženje Gospodnje upriličene su dodele nagrada najuspešnijim učenicima i kasačke trke.

Poseban trenutak tokom obeležavanja seoske slave u Mesnoj zajednici Omoljica bila je svečana dodela nagrada najuspešnijim učenicima Osnovne škole „Dositej Obradović“.

Foto: Mesna zajednica OmoljicaFoto: Mesna zajednica Omoljica

Nakon ritualnog rezanja slavskog kolača, Mesna zajednica je dodelila priznanja učenicima koji su tokom školovanja nosili Vukovu diplomu, a za svoj trud i odličan uspeh nagrađeni su Aleksa Vulin, Angelina Vulin, Nena Božić i Irina Božić (odeljenje 8/1), Neda Tajdić i Magdalena Pantić (Odeljenje 8/2), Mateja Binđa i Tijana Čisar (odeljenje 8/3).

Za đaka generacije proglašena je Neda Tajdić.

Foto: Mesna zajednica OmoljicaFoto: Mesna zajednica Omoljica

Tog dana su i ljubitelje konja i konjičkog sporta došli su na svoje, kada su održane tri trke, a pobednici su odneli pehare i priznanja.

U prvoj trci pod nazivom „Žisel“, pobedničko grlo bila je „Grlica“, vlasnika Miloša Radišića iz Smederevske Palanke.

Druga trka je nazvana Mesna zajednica Omoljica, a pripala je grlu „Adriana Lima“.

Foto: Mesna zajednica OmoljicaFoto: Mesna zajednica Omoljica

U trećoj trci pod nazivom „Grad Pančevo“ slavio je Amadeus Rajan, vlasnika Marka Petrovića.

Foto: Mesna zajednica OmoljicaFoto: Mesna zajednica Omoljica

Prethodnog dana u utorak, 18. avgusta, posebnu pažnju privukle su „Igre bez granica“, ispunjene dečjom grajom, smehom i takmičarskim uzbuđenjem.

Mališani su se nadmetali u različitim disciplinama, navijali jedni za druge i, što je najvažnije, dobro se zabavili.

Foto: Mesna zajednica OmoljicaFoto: Mesna zajednica Omoljica

Nakon toga, publika je dupke ispunila plato ispred Doma kulture i horski pevala hitove Harisa Džinovića od prvog do poslednjeg tona.

Foto: Mesna zajednica OmoljicaFoto: Mesna zajednica Omoljica

Dobro poznate melodije povezale su različite generacije i Omoljica je pevala maltene u jednom glasu.

(Pančevac/J. Filipović)

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Letnji programi Omoljica Porodični dani

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