Svečano zatvoreni 12. „Preobraženjski dani”: Gornji grad u Pančevu slavio tradiciju i zajedništvo

PANČEVO – Tradicionalna manifestacija „Preobraženjski dani”, koja svake godine uveseljava stanovnike Gornjeg grada, svečano je završena. Ovogodišnje, 12. izdanje ponovo je dokazalo da je ovo jedna od najomiljenijih lokalnih svetkovina, a bogat i raznovrstan program privukao je ogroman broj Margićana i njihovih gostiju.

Tokom višednevnih dešavanja, organizatori su uspeli da spoje sport, kulturu, veru i zabavu, pa je svako mogao da pronađe nešto po svom ukusu.

Organizator manifestacije bila je Mesna zajednica „Gornji grad”, dok je generalni pokrovitelj bio Grad Pančevo, uz veliku finansijsku podršku brojnih privatnih firmi.

Od kotlića do tradicije i sporta

Uvod u ovogodišnje praznovanje počeo je u znaku gastronomije i sporta. Prvi posetioci uživali su u mirisima sa takmičenja u kuvanju riblje čorbe, dok su se ljubitelji sporta okupili oko turnira u malom fudbalu. Istovremeno, održano je i inspirativno književno veče.

Manifestacija je zvanično otvorena uz veselu zanimaciju i animacije za najmlađe, prelepu izložbu tradicionalnih ručnih radova i bogat kulturno-umetnički program. Tokom večeri, publiku su na centralnoj bini zabavljali i poznati estradni umetnici.

Da „Preobraženjski dani” neguju i specifične sportske i narodne discipline, pokazao je nastavak programa:

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Turnir u boćanju: Održan na terenu kod Doma vojske, gde su snage odmerile ekipe iz brojnih mesta širom Srbije. Tradicionalna „Fijakerijada”: Na gradskom hipodromu viđeni su najlepši konji i ponosni konjanici iz celog Južnog Banata. Kviz „Mislilac”: Zabavan i edukativan program koji je okupio odrasle takmičare u proveri znanja.



Posebno mesto u ovogodišnjem programu zauzelo je i spektakularno Romsko veče.

Pored nastupa čuvenog pančevačkog orkestra „Paganini” i dva folklorna ansambla iz Srema i Pančeva, posetioci su u prostorijama mesne kancelarije mogli da obiđu i jedinstvenu mobilnu izložbu posvećenu romskoj kulturi i istoriji.

Veliki koncert Dženana Lončarevića Najsvečaniji i duhovno najvažniji deo manifestacije bio je posvećen samom prazniku Preobraženja Gospodnjeg. U prisustvu zvaničnika i kumova slave, u zgradi Mesne zajednice „Gornji grad” upriličeno je tradicionalno rezanje slavskog kolača. Nešto kasnije, ovaj svečani čin ponovljen je pred velikim brojem vernika u porti Preobraženjskog hrama. Svečano zatvaranje manifestacije obeleženo je muzičkim spektaklom za pamćenje. Margićani i njihovi gosti uživali su u koncertu popularnog pop pevača Dženana Lončarevića, čiji su hitovi podigli publiku na noge. Uz prelepu atmosferu, pesmu i dobro raspoloženje, uspešno su spuštene zavese na ovogodišnje „Preobraženjske dane”.

Najsvečaniji dan i veliko muzičko zatvaranje

Najsvečaniji i duhovno najvažniji deo manifestacije bio je posvećen samom prazniku Preobraženja Gospodnjeg. U prisustvu zvaničnika i kumova slave, u zgradi Mesne zajednice „Gornji grad” upriličeno je tradicionalno rezanje slavskog kolača.