Batut objavio savete za roditelje kako da pripreme decu za školu

Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ objavio je danas savete za roditelje kako da pripreme decu za školu i vrate im radne navike.

„Povratak u školu nije samo pitanje rasporeda, učenja i ocena. Važno je i kako se dete oseća u školi, da li ima osećaj pripadnosti i kome može da se obrati kada naiđe na problem. Podrška roditelja, nastavnika i vršnjaka može pomoći detetu da lakše prevaziđe početne teškoće, razvija samopouzdanje, traži pomoć kada mu je potrebna i uspešnije se nosi sa školskim obavezama“, navodi se u objavi na sajtu Batuta.

U objavi na svom sajtu Batut navodi da je povratak u školu nakon raspusta prilika da se, korak po korak, ponovo uspostavi svakodnevni ritam.

„Za decu koja prvi put kreću u školu to je period sticanja novih radnih navika, dok je za starije učenike vreme za ponovno uspostavljanje navika učenja, odmora i organizovanja vremena. Važno je da se promene uvode postepeno kako bi se deca blagovremeno vratila u školski ritam“, navodi Batut.

Dodaju da je korisno da nekoliko dana pre početka škole deci vrate uobičajeno vreme ustajanja i odlaska na spavanje, kao i napraviti jednostavan dnevni raspored i odrediti vreme za učenje, igru, fizičku aktivnost i odmor.

Batut ističe da je kod novih školaraca posebno važno da se radne navike grade postepeno – kroz kratke i redovne aktivnosti, pripremu školskog pribora i samostalno obavljanje jednostavnih zadataka, a kod starijih učenika dobra organizacija vremena može pomoći da se izbegne odlaganje obaveza i nagomilavanje školskih zadataka.

Takođe, ukazuju da je dovoljno i kvalitetno spavanje važno za pažnju, koncentraciju, učenje, pamćenje i emocionalno funkcionisanje.

Prema navodima Batuta, deci uzrasta od šest do 12 godina potrebno je od devet do 12 sati sna, dok se adolescentima uzrasta od 13 do 18 godina preporučuje osam do 10 sati sna dnevno.

„Važno je uspostaviti približno isto vreme odlaska na spavanje i buđenja, uključujući i vikend. Pred spavanje treba izbegavati aktivnosti koje razbuđuju, kao i dugotrajno korišćenje telefona, tableta i drugih ekrana“, navodi Batut.

Kada je reč o obrocima za školarce, Batut kaže da je doručak važan deo pravilne ishrane dece i mladih i prilika da dete pre početka nastave unese energiju i hranljive materije potrebne za svakodnevne aktivnosti.

Batut navodi i rezultate istraživanja ponašanja u vezi sa zdravljem dece školskog uzrasta u Srbiji iz 2022. godine koji pokazuju da 67,7 odsto učenika doručkuje svakog dana tokom radne nedelje, dok 9,9 odsto učenika ne doručkuje nijednog dana tokom radne nedelje.

Kažu da doručak ne mora biti obilan, ali da je važno da bude raznovrstan, te da bi to mogla biti ovsena kaša sa jogurtom i voćem ili sendvič sa sirom, kuvanim jajetom i salatom uz čašu jogurta.

Dobar izbor za školsku užinu su voće, kiselo mleko, orašasti plodovi (badem, lešnik, orah), ali i sendvič uz voće, posebno ako se duže ostaje u školi.

Slatkiši, grickalice i zaslađeni napici se ne savetuju, jer sadrže dodatne šećere i masnoće nepoželjne u ishrani pa doprinose povećanju telesne mase, a loše utiču i na zdravlje zuba izazivajući karijes.

Batut navodi da je za dečiji pravilan rast i razvoj neophodna svakodnevna fizička aktivnost, to ne mora biti organizovani sport već i šetnja, vožnja bicikla, rolera, badminton, odbojka, fudbal, košarka, preskakanje konopca ili lastiša, školica, razne igre – žmurke, šuge i druge aktivnosti koje dete voli.

Ukazuju i da Svetska zdravstvena organizacija preporučuje da deca i adolescenti uzrasta od pet do 17 godina imaju najmanje 60 minuta umerene do intenzivne fizičke aktivnosti dnevno, ali i navode da rezultati istraživanja ponašanja u vezi sa zdravljem dece u Srbiji iz 2022. godine pokazuju da je većina anketirane školske dece bila fizički aktivna svakog dana tokom sat vremena (31,5 odsto), kao i da su dečaci u svim uzrastima fizički aktivniji od devojčica.

Kada je reč o drugim podacima ovog istraživanja, Batut navodi da veliki broj učenika pozitivno doživljava podršku nastavnika i drugih učenika u odeljenju, te tako 67,3 odsto dečaka i 58,4 odsto devojčica navelo je veliku podršku drugih učenika u odeljenju.

„Početak školske godine ne treba posmatrati samo kao povratak obavezama, već i kao priliku za nove početke, dobre navike i stvaranje podsticajnog i podržavajućeg školskog okruženja“, navodi Batut.

Oni upućuju i podsetnik za roditelje da je za uspostavljanje rutine potrebno vreme te da pomognu deci da uspostave i održe ritam spavanja, učenja, odmora i slobodnog vremena, kao i da doručkuju sa svojom decom, jer lični primer je najbolji za uspostavljanje zdravih navika.

„Spakujte detetu užinu i podsetite ga da ne zaboravi da pije vodu tokom dana. Budite podrška umesto da stvarate dodatni pritisak – razgovarajte sa detetom o danu provedenom u školi. Pružite podršku u obavljanju svakodnevnih obaveza, ali podstaknite samostalnost. Posebno đaci prvaci treba da steknu naviku da samostalno pripreme sveske, knjige i pribor za školu. Podstičite dete da se druži sa vršnjacima, sarađuje sa njima i gradi odnose u kojima se svi osećaju prihvaćeno i uvaženo. Kada dete oseća da je deo grupe i da ima podršku svojih vršnjaka, lakše gradi samopouzdanje, razvija pozitivan odnos prema školi i uspešnije se nosi sa svakodnevnim izazovima“, navodi se u objavi.