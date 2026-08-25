PUPS: Prikupljena oprema za đake

Ideja PUPS-a da se pomognu socijalno ugrožene kategorije stanovništva u jednom od finansijski najzahtevnijih perioda – kada je u toku opremanje đaka za novu školsku godinu, imala je svoj finiš i realizaciju danas.

Predstavnici PUPS-a su pozvali svoje članove i simpatizere da se priključe i svojim prilogom podrže akciju. Prilozi su prikupljani u prostorijama Gradskog odbora u Ulici Žarka Zrenjanina, a mesni odbori PUPS-a su na terenu prikupljali pomoć i posebno su se istakli članovi i stanovništvo u Kačarevu, Jabuci, Tesli, Ivanovu, Glogonju, na Strelištu… Delegacija Gradskog odbora je 25. avgusta sav prikupljeni materijal predala Crvenom krstu u Pančevu.

Predsednik Gradskog odbora PUPS-a Vladimir Đurica za „Pančevac” je izjavio:

– Ove godine smo ponovili akciju prikupljanja pomoći povodom početka nove školske godine: radi se o školskom materijalu i svemu ostalom što je deci neophodno. Potrudićemo se da ova akcija bude tradicija u PUPS-u. U toku je jedan od finansijski najzahtevnijih perioda za roditelje i smatrali smo da moramo pomoći koliko možemo. Obišli smo naše odbore i pokrenuli akciju. Odziv je bio očekivano dobar – logično, jer mi smo socijalno odgovorna partija.

Đurica je na kraju još jednom zahvalio svima koji su podržali akciju i učestvovali prilozima.

(Pančevac / S. T.)

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