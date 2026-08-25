Politika Vesti

Mađarska ponudila pomoć u gašenju požara, Srbija prihvatila

18:05

25.08.2026

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Foto: Privatna arhiva
Foto: Privatna arhiva

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova Mađarske ponudilo je Republici Srbiji hitnu pomoć za gašenje aktivnih šumskih požara u vidu specijalizovanog vatrogasnog tima.

Srpski MUP je zvanično prihvatio ovu ponudu i izrazio najiskreniju zahvalnost severnim susedima na solidarnosti u kriznom trenutku. Mađarski kontingent, koji broji 12 profesionalnih pripadnika i četiri vatrogasna vozila, biće odmah po dolasku integrisan u sastav snaga koje se na terenu bore protiv vatrene stihije.

Ovim se Mađarska pridružila Rusiji, Češkoj, Slovačkoj i Rumuniji, koje su već ranije uputile svoje vazduhoplovne i kopnene snage u pomoć Srbiji.

(Pančevac)

Tagovi

Belügyminisztérium. Mađarska vatrogasci

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