Mađarska ponudila pomoć u gašenju požara, Srbija prihvatila

Ministarstvo unutrašnjih poslova Mađarske ponudilo je Republici Srbiji hitnu pomoć za gašenje aktivnih šumskih požara u vidu specijalizovanog vatrogasnog tima.

Srpski MUP je zvanično prihvatio ovu ponudu i izrazio najiskreniju zahvalnost severnim susedima na solidarnosti u kriznom trenutku. Mađarski kontingent, koji broji 12 profesionalnih pripadnika i četiri vatrogasna vozila, biće odmah po dolasku integrisan u sastav snaga koje se na terenu bore protiv vatrene stihije.

Ovim se Mađarska pridružila Rusiji, Češkoj, Slovačkoj i Rumuniji, koje su već ranije uputile svoje vazduhoplovne i kopnene snage u pomoć Srbiji.

(Pančevac)