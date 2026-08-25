Srđan Plavšić se posle devet godina vraća u srpski fudbal i potpisuje za Železničar!

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Srđan Plavšić novi je igrač pančevačkog Železničara, čime se posle gotovo devet godina provedenih u inostranstvu zvanično vraća u domaći fudbal.

Kako ekskluzivno saznaje Mozzart Sport, iskusni krilni napadač je postigao konačan dogovor sa upravom kluba iz Pančeva i ponovo će zaigrati na terenima Mozzart Bet Superlige Srbije.

Plavšić je prethodni period proveo u domovini trenirajući individualno, ali je istovremeno radio i sa ekipom Železničara dok je čekao adekvatnu ponudu iz inostranstva.

Tokom tog perioda, rukovodstvo pančevačkog superligaša prepoznalo je istorijsku šansu. Ljudi iz kluba, predvođeni sportskim direktorom Bojanom Šaranovim, stupili su u direktan kontakt sa Plavšićem i započeli pregovore. Uprava je pokazala izuzetnu upornost i uspela da ubedi brzonogog fudbalera da odbaci inostrane opcije, ostane u Srbiji i postane najveće pojačanje Železničara u klupskoj istoriji.

(Mozzart Sport)