Srđan Plavšić se posle devet godina vraća u srpski fudbal i potpisuje za Železničar!
Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Srđan Plavšić novi je igrač pančevačkog Železničara, čime se posle gotovo devet godina provedenih u inostranstvu zvanično vraća u domaći fudbal.
Kako ekskluzivno saznaje Mozzart Sport, iskusni krilni napadač je postigao konačan dogovor sa upravom kluba iz Pančeva i ponovo će zaigrati na terenima Mozzart Bet Superlige Srbije.
Plavšić je prethodni period proveo u domovini trenirajući individualno, ali je istovremeno radio i sa ekipom Železničara dok je čekao adekvatnu ponudu iz inostranstva.
Tokom tog perioda, rukovodstvo pančevačkog superligaša prepoznalo je istorijsku šansu. Ljudi iz kluba, predvođeni sportskim direktorom Bojanom Šaranovim, stupili su u direktan kontakt sa Plavšićem i započeli pregovore. Uprava je pokazala izuzetnu upornost i uspela da ubedi brzonogog fudbalera da odbaci inostrane opcije, ostane u Srbiji i postane najveće pojačanje Železničara u klupskoj istoriji.
(Mozzart Sport)