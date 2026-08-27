Suša i vrućine desetkuju rod jabuka u Banatu

NAKOVO – Suša na severu Banata odrazila se nepovoljno na voće, pa je tako berba jabuka sorte „gala“ započeta nikad kasnije, jer su voćari čekali da plod dobije neophodnu boju koja garantuje kvalitet. Budući da do toga nije došlo, veći deo roda otići će za potrebe industrije, a biće smanjena i cena otkupa, prenosi RTV.

Na 19 hektara u okolini Nakova, voćar Slavko Pavlović ima 16 hektara pod jabukama, a ostatak pod kruškama. Uprkos svim primenjenim agrotehničkim merama, od hemijskog tretmana do konstantnog navodnjavanja, nije bilo moguće izboriti se sa ekstremnim vremenskim uslovima koje je donelo ovo leto.

„Ove visoke temperature, koje ne pamtim na voćnjaku, mnogo su uticale na kvalitet i količinu ploda. Kod crvenih jabuka neće biti boje, što umanjuje kvalitet i automatski postaje industrijski proizvod. Ostale sorte koje ovde imamo, poput ‘greni smita’, ‘zlatnog delišesa’ i ‘fudžija’, neće moći dobiti krupnoću koju je već trebalo da imaju“, priča Pavlović.

Letnjim sušama prethodio je majski mraz, koji je takođe učinio da rod bude manji. Uz visoke troškove, računica pokazuje da su voćari u okolini Kikinde u veoma nezavidnoj situaciji.

„Što se tiče roda, očekujem oko 80 tona, a od toga, zbog suše i nedostatka boje, imaću maksimalno 30 tona konzumne, a 50 tona za industriju. Sorta ‘gala’, koja je godinama imala cenu do 80 dinara, sada će teško doći do 45 dinara po kilogramu. Šta će biti sa ostalim sortama, još uvek se ne zna“, dodaje je Pavlović.

U voćnjacima se posao nakon berbe ne završava, jer tada počinje period orezivanja i zaštite. Ekstremni vremenski uslovi ponovo dovode u pitanje isplativost proizvodnje, ali i razmišljanje o sortama koje bi eventualno mogle da podnesu duge i česte toplotne talase.