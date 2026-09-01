Koliko je težak ranac vašeg đaka? Brojke iz Beograda pale alarm pred školu

Svaki deseti školarac u Beogradu ima loše držanje tela, dok više od pet odsto pati od skolioze, pokazuju najnoviji podaci sa sistematskih pregleda. Zbog početka školske godine, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd izdao je hitne preporuke za roditelje. Preteške torbe svakodnevno opterećuju kičmu dece. To izaziva bolove u vratu i leđima, ali i ozbiljno kvari njihov hod i stav.

Zlatno pravilo: Koliko kilograma sme da ima torba?

Lekari upozoravaju da težina ranca ne sme da pređe granicu bezbednosti. Ranac sa knjigama, priborom i vodom ne sme biti teži od 10 do 15 odsto težine samog deteta.

Evo jednostavne računice za roditelje:

Dete od 25 kg sme da nosi ranac od maksimalno 2,5 do 3,7 kg . Dete od 30 kg sme da nosi torbu tešku najviše 3 do 4,5 kg . Dete od 40 kg ne bi trebalo da optereti leđa sa više od 4 do 6 kg .



Ako dete teško podiže ranac ili se krivi dok hoda, smanjite teret bez obzira na kilograme.

Kako pravilno izabrati i spakovati ranac?

Nije važna samo težina, već i oblik torbe. Ranac ne sme da bude širi od detetovog tela i mora potpuno da prianja uz leđa.

Roditelji treba da obrate pažnju na sledeća pravila:

Dva ramena: Ranac se obavezno nosi na oba ramena, nikako na jednom. Široki kaiševi: Naramenice moraju biti široke i meke kako ne bi sekle kožu. Najteže na dno: Najteže knjige se pakuju u pregradu koja je najbliža leđima deteta. Dnevno čišćenje: Svako veče izbacite sveske i pribor koji nisu potrebni za sutrašnji dan.



Alarmantna statistika i jasni znaci za uzbunu

Sistematski pregledi beogradskih đaka za period 2023/2024. godine donose zabrinjavajuće podatke. Čak 22,4 odsto dece ima deformitete stopala. Loše telesno držanje ima 10,3 odsto učenika, kifoza je otkrivena kod 7 odsto, a skolioza kod 5,2 odsto pregledanih.

Hitno se obratite lekaru ako primetite ove znakove:

Detetu trnu ili slabe ruke. Ramena izgledaju nejednako i asimetrično. Bol u leđima traje dugo ili budi dete noću. Na ramenima ostaju crveni tragovi od kaiševa.



Lekari podsećaju da škole moraju pomoći tako što će dozvoliti deci da deo knjiga ostavljaju u učionicama. Sa druge strane, roditelji treba da podstiču decu na svakodnevni sport i kretanje. To je jedini način da ojačaju mišiće leđa i stomaka.

(Pančevac/24sedam)