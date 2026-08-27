Skandal na Miss Universe: Krunisali pogrešnu devojku, pa joj oduzeli titulu

Finale izbora za Miss Universe Haiti pretvorilo se u nezapamćeni skandal kada su organizatori pred punom salom proglasili i krunisali pogrešnu devojku. Velika greška otkrivena je tek kada su se svetla ugasila i kada su rezultati ponovo provereni iza kulisa.

Takmičenje je održano 23. avgusta u Kulturnom kompleksu „Litl Haiti“ u Majamiju. U samom finišu večeri, voditelji su saopštili da je nova mis Haitija Anželik Fransoa, predstavnica severozapadnog dela zemlje.

Ona je u tom trenutku:

Primila zvaničnu krunu i lentu.

Proslavila uspeh pred publikom i fotoreporterima.

Otplesala svoj prvi pobednički krug na pisti.

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Međutim, slavlje je kratko trajalo. Organizatori su nakon završetka manifestacije još jednom pregledali listove sa glasovima i shvatili da su napravili katastrofalnu grešku prilikom javnog objavljivanja.

Ko je zapravo prava pobednica?

Nakon hitne provere i ispravke rezultata, saopšteno je da je titulu i odlazak na svetski izbor zapravo osvojila Tatenda Džozefina Ramo, koja je predstavljala oblast Le Kaj.

Nesrećna Anželik Fransoa, koja je već osetila kako je to biti najlepša žena Haitija, prema zvaničnim i korigovanim podacima zauzela je mesto prve pratilje. Organizacija se suočava sa velikim kritikama javnosti zbog ovog propusta koji je bacio senku na celo takmičenje.

(Hoydia)