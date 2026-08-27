Skandal na Miss Universe: Krunisali pogrešnu devojku, pa joj oduzeli titulu

In memoriam: Preminuo Ratko Mladić
15:25
27.08.2026
Finale izbora za Miss Universe Haiti pretvorilo se u nezapamćeni skandal kada su organizatori pred punom salom proglasili i krunisali pogrešnu devojku. Velika greška otkrivena je tek kada su se svetla ugasila i kada su rezultati ponovo provereni iza kulisa.
Takmičenje je održano 23. avgusta u Kulturnom kompleksu „Litl Haiti“ u Majamiju. U samom finišu večeri, voditelji su saopštili da je nova mis Haitija Anželik Fransoa, predstavnica severozapadnog dela zemlje.
Ona je u tom trenutku:
Primila zvaničnu krunu i lentu.
Proslavila uspeh pred publikom i fotoreporterima.
Otplesala svoj prvi pobednički krug na pisti.
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Međutim, slavlje je kratko trajalo. Organizatori su nakon završetka manifestacije još jednom pregledali listove sa glasovima i shvatili da su napravili katastrofalnu grešku prilikom javnog objavljivanja.
(Hoydia)