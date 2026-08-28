Autoputevi u Srbiji: Više vozila, ali TAG uređaji sprečavaju gužve

Saobraćaj na srpskim autoputevima raste za osam odsto svake godine, a krajem avgusta očekuje se novi talas vozila zbog početka školske godine. Ipak, na naplatnim stanicama više nema dugih zadržavanja. Glavni razlog za brži prolazak je elektronska naplata putarine koja potpuno menja domaće puteve.

Svaki dan prođe više od 300 hiljada vozila

Darko Savić iz javnog preduzeća „Putevi Srbije“ ističe da srpskim saobraćajnicama trenutno prolazi četiri odsto više vozila nego prošle godine.

Najvažniji podaci o trenutnom stanju na putevima:

Dnevni prosek: Svakog dana obavi se između 315 i 320 hiljada transakcija.

Glavne tačke pritiska: Najveći saobraćaj beleži se na prilazima Beogradu – na stanicama Vrčin, Obrenovac, Šimanovci i Stara Pazova.

Uzroci zastoja: Kolone više ne nastaju zbog naplate, već zbog saobraćajnih nezgoda i radova na putu.

Slavljenje kraja letnje sezone donosi pojačan intenzitet saobraćaja već narednog vikenda, kada se hiljade porodica vraća sa godišnjih odmora.

Budućnost bez zaustavljanja i rampi

Cilj „Puteva Srbije“ je prelazak na napredni sistem slobodnog protoka vozila (takozvani multi-lane free flow). U tom sistemu klasične naplatne rampe odlaze u istoriju. Vozači će prolaziti bez ikakvog zaustavljanja, a sistem će automatski očitavati TAG uređaje.

Ovaj model se već uspešno testira kao pilot-projekat za teške kamione na obilaznici oko Beograda, na deonici dugoj skoro 40 kilometara.

Sa srpskim TAG-om kroz pet država u regionu

Preko veb platforme „Puteva Srbije“ trenutno je povezano više od pola miliona korisnika. Naš TAG uređaj vozači mogu koristiti bez zaustavljanja u još četiri države regiona:

Severnoj Makedoniji

Crnoj Gori

Hrvatskoj

Republici Srpskoj

Sledeći korak jeste integracija sa zemljama koje koriste elektronske vinjete, jer je ta tehnologija kompatibilna sa srpskim sistemom.

Važno upozorenje za vozače pre puta u inostranstvo

Samo posedovanje TAG uređaja nije dovoljno za prolazak kroz druge države. Vozači moraju da registruju uređaj na zvaničnom veb servisu i povežu ga sa svojom platnom karticom.

„Putevi Srbije“ apeluju na vozače da pre putovanja obavezno provere rok trajanja svoje platne kartice i stanje na računu. Kartica mora posebno da se veže za svaku pojedinačnu zemlju kroz koju se prolazi, a sama registracija traje svega nekoliko minuta.

(Mondo.rs)