Vlada usvojila Program zaštite prirode u periodu do 2031.

Vlada Srbije usvojila je danas Program zaštite prirode za period 2026-2031. godine, sa ciljem uspostavljanja efikasnog sistema zaštite, zaustavljanja gubitka biodiverziteta i očuvanja i obnove ekosistema.

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov izjavila je da se usvojenim Programom na celovit način utvrđuju ciljevi i mere za zaštitu prirode i očuvanje biodiverziteta u državi.

„Naš cilj je da do 2031. godine Srbija ima efikasan i integrisan sistem zaštite prirode koji sprečava gubitak biodiverziteta, podstiče obnovu ekosistema i jača njihovu otpornost na klimatske promene“, navela je Pavkov u saopštenju.

Cilj programa je da unapredi sistem zaštite prirode i očuvanja biodiverziteta u Srbiji razvojem efikasnog sistema zaštite i upravljanja vrstama, tipovima staništa, zaštićenim područjima i ekološkom mrežom, uključujući i Natura 2000, smanjenjem negativnih uticaja na biodiverzitet i unapređenjem institucionalnog i zakonodavnog okvira, jačanjem kapaciteta na svim nivoima.

Pavkov je istakla i da je Program usklađen sa Kunming–Montreal globalnim okvirom za biodiverzitet, ciljevima Strategije EU o biodiverzitetu do 2030. godine i Zelenom agendom za Zapadni Balkan.

(Pančevac)