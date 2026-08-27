REM: Treća konstitutivna sednica 1. septembra

Treća konstitutivna sednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) biće održana 1. septembra 2026, najavilo je danas to regulatorno telo.

U pozivu za sednicu, koja je otvorena za javnost, nije naveden dnevni red.

Na prethodne dve konstitutivne sednice, 20. i 30. jula, nije izabran predsednik Saveta REM pošto niko od dvoje predloženih kandidata – ni Miloš Garić ni Dubravka Valić Nedeljković nije dobio potrebnu većinu od šest glasova.

Konstitutivnoj sednici predsedava najstariji član Saveta Dubravka Valić Nedeljković.

Pored Dubravke Valić Nedeljović, članovi Saveta su Miloš Garić, Stevica Smederevac, Milan Petković, Snežana Miljković, Ira Prodanov Krajišnik, Mileva Malešić i Rodoljub Šabić.

(Pančevac)