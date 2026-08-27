In memoriam: Preminuo Ratko Mladić

Nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini, izjavila je za Srnu državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Srbije Lidija Pavićević.

Ona je rekla da je tu informaciju dobila od generalovog sina Darka Mladića.

General Mladić se od 2024. godine nalazio u pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je poslednjih godinu i po dana bio vezan za krevet, a Mehanizam za krivične sudove u Hagu se oglušio na zahteve da iz humanih razloga bude pušten na lečenje u Srbiju.

Srpski general je pretrpeo je više moždanih udara, a poslednji je doživeo 10. aprila.

Imao je ozbiljna kardiovaskularna oboljenja, povišen krvni pritisak, neurološka oštećenja, kao i probleme sa bubrezima.

Više puta je zbog toga bio hospitalizovan i podvrgavan različitim medicinskim i terapijskim zahvatima, uključujući i operativne intervencije na srcu i nozi.

(Pančevac)