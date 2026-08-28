Sahrana generala Mladića uz najviše počasti, o svemu odlučuje porodica

Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je za K1 da će general Ratko Mladić, koji je juče preminuo u Hagu, biti sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, a da će o mestu sahrane odlučiti Mladićeva porodica.

Nenad Vujić je naveo da će poslati dopis Mehanizmu u Hagu povodom najavljene istrage o smrti generala Mladića, uz očekivanje da se utvrdi ne samo uzrok smrti, već i da li je Mladić adekvatno lečen.

Ministar je rekao da će danas dobiti više informacija o tome kada će telo Mladića biti preneto u Srbiju i naveo da sve zavisi od birokratskih procedura Mehanizma u Hagu. “Dobili smo odgovor da su na putu, pa će se danas vratiti. Danas ćemo više znati, jer sve zavisi sada od njihovih procedura, šta znači otvaranje istrage, da li će to usporiti preuzimanje tela. Mi smo spremni da krenemo za Hag čim saznamo koji su to sledeći koraci, uz strogo poštovanje svih želja porodice generala Mladića s kojima smo mi iz Vlade u redovnom kontaktu“, rekao je Vujić za K1 televiziju.

Dodao je da će porodica odlučivati o svemu kada je reč o sahrani Mladića.

“To je sve na njima da iznesu. Sigurno je da će general Mladić imati sve vojne i državne počasti koje mu pripadaju kada govorimo o državi. O mestu će odlučiti porodica“, kazao je Vujić.

Preispitivanje načina na koji je postupano prema Mladiću

Na pitanje da li Beograd sada ima prostora da traži preispitivanje načina na koji je postupano prema Mladiću tokom poslednjih dana njegovog života, Vujić je odgovorio da će Srbija tu mogućnost iskoristiti i da će se obratiti Mehanizmu u Hagu.

Vujić je rekao da je sinoć stiglo obaveštenje da je predsednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Grasijela Gati Santana naložila sprovođenje istrage o okolnostima smrti Mladića, kome nije omogućeno da poslednje dane provode u Srbiji.

“Ona je videla problem, ne mislim da je uvidela grešku. Ja ću danas poslati dopis u kome ću reći da očekujem da ta istraga neće biti samo radi utvrđivanja uzroka smrti, da li je otkazivanje srca, pluća i tako dalje, nego da će ići i u pravcu da li je adekvatno lečen u poslednjim danima života, to se iznosi kao sporno pitanje“, istakao je Vujić.

„Sve garancije date uz podršku predsednika“

Naveo je da su sve garancije u slučaju Mladića date uz podršku i insistiranje predsednika Aleksandra Vučića.

“Njegovo obraćanje Tribunalu i naše obraćanje, sve je bilo zajednički napor i sa njegovom saglasnošću smo nudili sve garancije koje su potrebne. Vreme nas je, nažalost, preteklo, s jedne strane, a sa druge strane, birokratski odnos prema tako značajnom pitanju kao što je bilo pitanje bolesnika koji je ušao u poslednje dane života“, rekao je Vujić.

Govoreći o zahtevima Srbije da Mladić poslednje dane života provede u Srbiji, Vujić je rekao da su od 20. avgusta upućena četiri dopisa i da je sve vreme upozoravano da su u pitanju dani kada je reč o zdravstvenom stanju Mladića.

„Nažalost, juče, baš u trenutku završetka pisma generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija, gde govorimo o potrebi i njegove intervencije, stigla je tužna vest da je general preminuo“, rekao je Vujić.

„Legitimno otvoriti pitanje humanizma“

Ministar je kazao da je, nakon medicinskih procena o ozbiljnosti Mladićevog stanja, bilo legitimno otvoriti pitanje humanitarnog postupanja prema nekom ko se nalazi u završnoj fazi života.

“Legitimno je otvoriti pitanje humanizma. Mi smo i posle prvog medicinskog izveštaja, koji nisu dali nezavisni eksperti niti lekari iz Srbije, već lekari iz zatvorske bolnice, dobili informaciju da je neophodno palijativno lečenje. Čak su naglasili da porodica treba da dođe što pre. Svi signali govorili su da je kraj blizu“, rekao je ministar.

Dodao je da je Srbija odmah zatražila da Mladić bude pušten iz humanitarnih razloga, ukazujući da kada se osoba nalazi u takvoj fazi života, svrha kažnjavanja gubi smisao.

“To su i međunarodni standardi, to je opšte poznato. Onda je primarni humanitarni aspekt, pogotovo kada se život meri u danima. Onda se daje palijativna terapija, koja ne podrazumeva samo medicinsku terapiju već i porodično okruženje, da teško obolela osoba poslednje dane provede uz porodicu. To su medicinska i humanitarna pravila“, istakao je Vujić.

Naveo je da je predsednica Mehanizma 20. maja odbila zahtev Srbije za hitno puštanje Mladića iz humanitarnih razloga i da je nakon pogoršanja zdravstvenog stanja Mladića taj zahtev ponovljen. “Zato što su lekari ponovo rekli da se Mladićevo stanje naglo pogoršava, da su već počeli da isključuju i medicinsku terapiju za pridružene bolesti koje general ima. Mi smo napomenuli da nisu čak ispunjeni ni protokoli lečenja, jer u takvim situacijama kod nas, bez obzira na palijativnu negu, naši protokoli uključuju nastavak lečenja i pridruženih bolesti, koliko je to sve moguće. Ali to nije samo naš protokol, to je protokol i Svetske zdravstvene organizacije“, naveo je Vujić.

(Pančevac)